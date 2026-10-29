Nâng cao kỹ năng xử lý thông tin cho cán bộ cơ sở

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển đa dạng của môi trường thông tin, công tác thông tin cơ sở cần tiếp tục đổi mới phương thức truyền tải theo hướng nhanh chóng, chính xác, kịp thời, trực quan, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đặc biệt, đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở cần nâng cao kỹ năng khai thác, kiểm chứng, xử lý thông tin trên môi trường số, bảo đảm tính chính xác, khách quan và tuân thủ quy định của pháp luật trước khi đăng tải, chia sẻ, truyền tải đến người dân.

Đại diện Trung tâm Sản xuất nội dung VTVCab, Đài Truyền hình Việt Nam trao đổi về đổi mới phương thức tuyên truyền thông tin cơ sở trong thời đại số

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Trong 2 ngày (từ 29 đến 30/10), các học viên được hướng dẫn đổi mới phương thức tuyên truyền trong thời đại số; kỹ năng viết tin, sử dụng hình ảnh, xây dựng video tuyên truyền trên các nền tảng số; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin. Các nội dung được gắn với thực hành xây dựng tin, hình ảnh, video tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn quy trình vận hành, khai thác, tiếp nhận và truyền tải thông tin trên hệ thống thông tin nguồn; giới thiệu các tính năng của hệ thống loa truyền thanh cơ sở, hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; đưa chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với Nhân dân.