Nâng cao kỹ năng viết các bài bình luận chuyên sâu

Dự tọa đàm có đồng chí Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN, Thành viên Ban Chỉ đạo 35, Trưởng nhóm chuyên gia 35 của TTXVN, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus; các thành viên Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký, nhóm chuyên gia và đại diện lãnh đạo các đơn vị thông tin của TTXVN. Các phóng viên, biên tập viên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam dự trực tuyến.

Đồng chí Trần Tiến Duẩn phát biểu.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải phát biểu.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Trần Tiến Duẩn khẳng định, thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò hết sức quan trọng, được TTXVN triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả. TTXVN đã thông tin kịp thời, chuẩn xác các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục làm nổi bật các nội dung cơ bản trong các nghị quyết, kết luận mới ban hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thông điệp chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng thời, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, chủ động các phương án phòng ngừa, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đơn vị thông tin nguồn, khối xuất bản chủ động thông tin về thành tựu dân chủ, nhân quyền; thực hiện các bài viết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, phản xạ kịp thời trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, để các chủ trương, chính sách phát huy hiệu quả trong đời sống; "phủ xanh" các thông tin tích cực trên các nền tảng số.

Tại tọa đàm, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao đổi những vấn đề cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kỹ năng lựa chọn chủ đề, chuẩn bị tài liệu, tiếp cận thực tế, xây dựng đề cương và tổ chức bài viết.

Quang cảnh tọa đàm “Những vấn đề về đấu tranh phản hồi, phản bác và cách thức viết các bài bình luận chuyên sâu”.

Theo Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hai hướng chủ yếu: Khẳng định, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nội dung bài viết cần giữ gìn, phát huy mạnh mẽ, đạt hiệu quả những giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động của Đảng; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, suy thoái về tư tưởng của cán bộ, đảng viên về Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về lựa chọn chủ đề, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải phân tích cách khai thác đề tài, từ những vấn đề lý luận cơ bản, những điểm mới trong cương lĩnh, nghị quyết của Đảng và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Các nội dung như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân... là những hướng có thể triển khai. Người viết cũng cần quan tâm các vấn đề dư luận đang chú ý, những vướng mắc trong thực thi chủ trương, chính sách và các thông tin xuyên tạc cần được làm rõ, phản bác.

Các đại biểu thảo luận.

Để có cơ sở cho bài viết, phóng viên, biên tập viên cần chuẩn bị kiến thức lý luận, khai thác sách, các trang thông tin và cơ quan báo chí uy tín; tiếp cận thông tin từ cơ quan chức năng, đồng thời đi thực tế địa phương. Việc tìm chuyên gia phù hợp với từng chủ đề, xây dựng đầu mối cung cấp thông tin và lập đề cương cho bài hoặc loạt bài được Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải phân tích trong mối liên hệ với quá trình thu thập, xử lý tài liệu.

Trong phần kỹ năng thể hiện, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải trao đổi cách đặt tiêu đề, viết lời dẫn, triển khai luận điểm, luận cứ, luận chứng và viết đoạn kết. Qua các ví dụ cụ thể, đồng chí phân tích cách lựa chọn vấn đề trọng tâm để phản bác; làm mới những chủ đề quen thuộc; vận dụng phương pháp diễn dịch, quy nạp, dùng thực tiễn để làm rõ lý luận và dùng lý luận để giải thích thực tiễn.

Các đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh chung.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải lưu ý người viết tránh sáo rỗng, giáo điều; thận trọng khi sử dụng, dẫn lại thông tin sai trái để không vô tình tuyên truyền cho những quan điểm cần phản bác; chú ý bảo vệ bí mật trong quá trình khai thác và sử dụng tài liệu.