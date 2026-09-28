Nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử cho quân nhân trên môi trường số

Trung đoàn 841 tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cho các chiến sĩ trẻ.

Thực hiện chỉ đạo chung của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 841 vừa cụ thể hóa các nội dung chính trong Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số trong Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi tắt là Quy tắc ứng xử trên môi trường số) cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Mục tiêu là nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo đảm an toàn thông tin, nâng cao trách nhiệm của quân nhân và xây dựng môi trường số chính quy, lành mạnh, văn minh.

Trung tá Trần Công Mão - Chính ủy Trung đoàn 841 cho hay: “Bộ Quy tắc ứng xử trên môi trường số được xem như cẩm nang để điều chỉnh hành vi của mỗi CBCS trên không gian mạng. Đây là cơ sở để trang bị cho mỗi quân nhân khả năng nhận diện, thích ứng, tạo “hệ miễn dịch” nhằm ngăn chặn, đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch trước sự phát triển của công nghệ số hiện nay”.

Đại đội thông tin 18 ứng dụng chuyển đổi số trong việc nâng cấp hệ thống bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác của LLVT tỉnh.

Ban CHQS phường Hà Huy Tập cũng vừa tổ chức phổ biến, quán triệt Quy tắc ứng xử trên môi trường số cho LLVT địa phương. Cùng với đó, đơn vị đã tiến hành giáo dục trách nhiệm cho quân nhân khi sử dụng internet, mạng xã hội; hướng dẫn kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, tin giả, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; quán triệt các quy định về bảo vệ bí mật quân sự, bí mật Nhà nước khi sử dụng thiết bị thông minh và các nền tảng số.

Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số của quân nhân.

Ngày 29/5/2026, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2775/QĐ-BQP, kèm theo Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Nội dung chính của bộ quy tắc gồm: quy tắc ứng xử chung; quy tắc nêu gương; quy tắc bảo vệ bí mật quân sự; quy tắc trong giáo dục đào tạo, huấn luyện, SSCĐ; ứng xử trong quan hệ quân - dân; ứng xử trong công tác đối ngoại quốc phòng; các hành vi ứng xử được khuyến khích và những hành vi bị nghiêm cấm.

Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị) xây dựng kế hoạch tuyên truyền Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số cho LLVT tỉnh.

Sau khi Bộ Quốc phòng ban hành Quy tắc ứng xử trên môi trường số, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng, ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của quân nhân khi sử dụng internet, mạng xã hội. Nội dung chính là quy định những nguyên tắc cơ bản trong: tạo lập, khai thác, đăng tải và chia sẻ thông tin; yêu cầu tuyệt đối không vi phạm quy định về bảo vệ bí mật quân sự; tuân thủ chuẩn mực văn hóa của người quân nhân cách mạng. Qua đó giúp mỗi quân nhân có thêm cơ sở để chủ động, tự tin tham gia sáng tạo nội dung số, lan tỏa những hoạt động của LLVT tỉnh trên môi trường mạng.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt quy tắc ứng xử trên không gian số đến 100% CBCS để mỗi quân nhân hiểu đúng, làm đúng, tự giác chấp hành, hình thành thói quen sử dụng môi trường số đúng pháp luật, đúng điều lệnh, đúng chuẩn mực văn hóa quân sự. Mỗi quân nhân đều được yêu cầu thực hiện nghiêm “4 biết” (biết chọn lọc và kiểm chứng, biết nhận diện và thích ứng, biết chia sẻ và bình luận thông tin, biết bảo vệ và tham gia đấu tranh).

Đại đội trinh sát cơ giới thường xuyên trao đổi, nghiên cứu ứng dụng Quy tắc ứng xử trên môi trường số trong sinh hoạt, học tập.

Cấp ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đều đưa nội dung Quy tắc ứng xử trên môi trường số vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đoàn và các hoạt động thường xuyên; gắn với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội. Các đơn vị cũng đã chú trọng định hướng cán bộ, đoàn viên, hội viên sử dụng mạng xã hội văn minh, tích cực và chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc bằng thái độ nghiêm túc, khách quan, có cơ sở lý luận, sát thực tiễn, đúng quy định.

Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trên môi trường số giúp mỗi quân nhân nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng, chia sẻ thông tin đúng đắn; chủ động phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, không để thông tin xấu độc tác động, lôi kéo. Qua đó, góp phần bảo vệ bí mật quân sự, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh và văn hóa ứng xử. Vì vậy, giữ vững tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ứng xử văn minh, nhân văn trên không gian mạng không chỉ là yêu cầu của nhiệm vụ mà còn là nét đẹp văn hóa quân sự cần được gìn giữ và phát huy mỗi ngày. Đây là cơ sở để xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng trong LLVT tỉnh”.