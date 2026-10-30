Nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai tại cơ sở

Lực lượng tại phường An Thắng thực hành vận hành ghe máy phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: YẾN NHI

Củng cố lực lượng

Tại phường Thanh Khê, công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai được triển khai từ khu dân cư với việc ra mắt 80 đội xung kích phòng, chống thiên tai năm 2026, gồm 550 thành viên.

Ông Hồ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê cho biết, lực lượng xung kích được xây dựng nhằm nâng cao khả năng chủ động xử lý các tình huống phát sinh, nhất là khi xảy ra mưa bão, ngập úng và sự cố ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Cùng với kiện toàn lực lượng, phường Thanh Khê tổ chức tập huấn hai chuyên đề về mô hình tổ chức, hoạt động của đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp phường và kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản. Qua đó, các thành viên được củng cố kiến thức, nắm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và cách phối hợp khi xử lý tình huống khẩn cấp.

Các đội hoạt động dưới sự quản lý, chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường. Khi có cảnh báo thiên tai, lực lượng phối hợp kiểm tra, gia cố công trình tạm, chằng néo mái tôn, hệ thống kính tại các tòa nhà, tháo dỡ biển quảng cáo không bảo đảm an toàn, cắt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ và duy trì thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

Bà Trần Tường Vân, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê cho hay, lực lượng xung kích tại khu dân cư giúp địa phương nâng cao khả năng ứng phó nhanh bởi các thành viên thông thuộc địa bàn, nắm rõ những vị trí thường xuyên ngập úng, khu vực có nguy cơ mất an toàn và hoàn cảnh của các hộ dân cần hỗ trợ.

Đây cũng là lực lượng phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh, không chủ quan trước diễn biến bất thường của thời tiết.

Tại xã Nông Sơn, ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã cho biết, trước tình hình bão, lũ, ngập úng, sạt lở đất diễn biến phức tạp, việc xây dựng lực lượng có đủ kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng xử lý tình huống tại cơ sở là yêu cầu quan trọng. Do đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng lực lượng xung kích theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm huy động kịp thời nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, xã tổ chức tập huấn cho 13 đội xung kích phòng, chống thiên tai tại 13 thôn. Các thành viên được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, phương pháp tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy...

Các học viên thực hành kỹ năng điều khiển ghe máy trong tập huấn phòng, chống thiên tai. Ảnh YẾN NHI

Trang bị đầy đủ phương tiện

Cùng với củng cố lực lượng, các địa phương chú trọng huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện phục vụ ứng phó thiên tai, nhất là tại những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt.

Ông Huỳnh Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, mới đây, địa phương tổ chức chương trình tập huấn vận hành ghe máy nhằm nâng cao khả năng cơ động, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng tại chỗ. Lớp tập huấn có 65 học viên là lực lượng dân quân, cán bộ phường và tổ trưởng tổ dân phố. Các học viên được chia thành 4 tổ, thực hành trên 4 ghe máy công suất 7,5HP dưới sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm điều khiển phương tiện.

Tại lớp tập huấn, học viên trực tiếp thực hành tiếp cận, hỗ trợ người gặp nạn, di chuyển trong khu vực ngập lụt và xử lý các tình huống phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ông Nguyễn Khắc Trung, Tổ trưởng tổ dân phố Điện Thắng cho hay, việc thực hành giúp lực lượng tham gia làm quen với phương tiện, rèn luyện kỹ năng điều khiển và phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ. Qua tập huấn, ông cũng bổ sung kiến thức, hiểu rõ hơn các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi di chuyển trong vùng ngập lụt.

Nhằm nâng cao năng lực ứng phó của lực lượng tại chỗ, bảo đảm chủ động về con người, phương tiện và kỹ năng xử lý tình huống, bên cạnh huấn luyện, việc bổ sung trang thiết bị bảo hộ cũng được chú trọng. Tại xã Tam Xuân, Đồn Biên phòng Tam Thanh vừa trao tặng 30 áo phao hỗ trợ người dân địa phương, góp phần chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng sẵn sàng nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.