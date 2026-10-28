Nâng cao kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, truyền thông

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Nguyễn Thu Phương cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng đô thị thông minh, hiện đại. Báo chí, truyền thông là lực lượng tuyến đầu, chịu tác động trực tiếp và nhanh chóng trước làn sóng AI. AI không còn là câu chuyện xa xôi mà đã hiện diện cụ thể, hỗ trợ đắc lực cho công việc hằng ngày, từ xử lý dữ liệu, sản xuất tin, bài đến quản trị trang thông tin điện tử.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Nguyễn Thu Phương phát biểu tại hội nghị.

Qua buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn khai thác AI để chuyển hóa những văn bản, chính sách khô cứng thành các sản phẩm truyền thông gần gũi, sinh động, phục vụ nhân dân. Đồng thời, cần luôn giữ vững nguyên tắc sử dụng AI an toàn, có kiểm chứng; tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin và bản quyền. AI chỉ là công cụ hỗ trợ; bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo, người làm công tác thông tin mới là những yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm.

Tại hội nghị, báo cáo viên Phạm Tấn Anh Vũ - Trưởng đại diện khu vực phía Nam, Công ty Giải pháp Trí thông minh nhân tạo Việt Nam (VAIS), chuyên gia đào tạo AI, trình bày chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, truyền thông và thông tin cơ sở: Từ nhận thức đến kỹ năng thực hành an toàn, hiệu quả”.

Báo cáo viên Phạm Tấn Anh Vũ trình bày chuyên đề tại buổi tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào 4 nội dung chính: tổng quan về ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông; cơ hội, rủi ro và nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm; hướng dẫn thực hành quy trình sản xuất tin, bài và nội dung truyền thông với sự hỗ trợ của AI; tìm hiểu việc ứng dụng AI trong công tác thông tin cơ sở, quản lý trang thông tin điện tử và chuyển đổi dữ liệu thô thành sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh.

Thông qua các nội dung hướng dẫn và thực hành, hội nghị tạo điều kiện để đội ngũ nhà báo, phóng viên, người làm công tác truyền thông, cán bộ phụ trách trang/cổng thông tin điện tử và thông tin cơ sở tiếp cận, nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ AI phổ biến, vận dụng phù hợp với yêu cầu và đặc thù công việc. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tham mưu, biên tập, sản xuất và cung cấp thông tin; cải thiện năng suất, chất lượng nội dung, từng bước đổi mới phương thức hoạt động trong môi trường số.