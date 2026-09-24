Nâng cao kỹ năng tuyên truyền APEC Việt Nam 2027

Ngày 24/9, tại Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc với hai phiên gồm "Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027" và "Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027".

Đặc biệt, phiên tập huấn "Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027" được tổ chức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến với các cơ quan báo chí, truyền hình trong cả nước.

Phát biểu tại chương trình tập huấn, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết, năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027), hai lần trước vào các năm 2006 và 2017.

Đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất của đất nước trong thập kỷ này. Năm APEC 2027 không đơn thuần là chuỗi các Hội nghị cấp cao, mà là cơ hội lịch sử để chúng ta khẳng định vị thế, tầm vóc mới của Việt Nam trên trường quốc tế; qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu.

Để phục vụ hiệu quả cho sự kiện trọng đại này, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đi trước mở đường, phải được chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai.

Đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên tại chương trình tập huấn. Ảnh: ĐH.

Theo Ban tổ chức, Hội nghị tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số. Đây là những nguồn lực quan trọng để cung cấp những kiến thức thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí, nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, phát biểu tại chương trình tập huấn. Ảnh: HL.

Trong phiên buổi sáng, "Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027" đã tập trung trang bị cho đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên một hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, để sẵn sàng cho Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đông đảo đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: ĐH.

Thông qua tập huấn, nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên được nâng cao kỹ năng tuyên truyền về APEC Việt Nam 2027. Ảnh: ĐH.

Phiên buổi chiều, "Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027" nhấn mạnh công tác truyền thông đối ngoại cho một sự kiện toàn cầu như APEC 2027 không thể thành công nếu cơ quan báo chí vẫn giữ phương thức làm báo truyền thống, đơn điệu.

Trong đó, tập trung vào các giải pháp hành động thực chất thông qua việc lan tỏa các mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả được đúc kết từ thực tiễn giai đoạn 2023–2025. Bên cạnh đó, Ban tổ chức hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí (theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Từ đó, giúp từng cơ quan báo chí định vị chính xác năng lực công nghệ của mình, nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.