Nâng cao kỹ năng tuân thủ cho nhà sáng tạo tham gia bán hàng trực tuyến

Ngày 16/9, tại TP. Hồ Chí Minh, TikTok Shop đã tổ chức công bố Chương trình đào tạo thế hệ nhà sáng tạo bán hàng mới mang tên “Hội chủ chốt”, với sự đồng hành của Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM).

Theo kế hoạch, trong năm 2026, chương trình đặt mục tiêu đào tạo 100 nhà sáng tạo có năng lực sản xuất nội dung và thu hút truy cập tự nhiên, hướng tới phát triển lực lượng sáng tạo nội dung tham gia hoạt động tiếp thị liên kết theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Chương trình tập trung vào ba nhóm năng lực gồm nội dung, thương mại và tuân thủ. Ngoài kỹ năng lựa chọn sản phẩm, sản xuất video ngắn và tổ chức livestream thương mại, người tham gia sẽ được cung cấp thêm kiến thức về pháp luật, thuế và các quy định liên quan đến thương mại điện tử.

Đông đảo đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, nhà sáng tạo nội dung tại sự kiện.

Nhà sáng tạo ngày càng tham gia sâu vào hoạt động thương mại điện tử

Sự phát triển của mô hình mua sắm kết hợp nội dung đang khiến nhà sáng tạo trở thành một mắt xích ngày càng đáng chú ý trong quá trình người tiêu dùng tìm hiểu, lựa chọn và mua sản phẩm trên môi trường số.

Theo báo cáo The Art and Science of Authenticity (tạm dịch: "Nghệ thuật và Khoa học của Tính chân thực") của Accenture công bố tháng 6/2026, đóng góp thương mại của các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam được ước tính đạt 65 tỷ USD năm 2025 và có thể tăng 1,46 lần, lên 95 tỷ USD vào năm 2030.

Riêng trên TikTok Shop, số lượng nhà sáng tạo tham gia bán hàng trong năm 2025 tăng 140% so với năm 2024, cao hơn mức tăng 42% của số lượng nhà bán hàng. Theo TikTok Shop, lực lượng này góp phần vào mức tăng trưởng 66% tổng giá trị giao dịch trên nền tảng trong năm 2025.

Sự gia tăng nhanh về số lượng cho thấy hoạt động sáng tạo nội dung gắn với thương mại điện tử đang mở ra thêm một hướng nghề nghiệp và kinh doanh mới. Nhà sáng tạo hiện không chỉ sản xuất nội dung mà còn tham gia lựa chọn sản phẩm, xây dựng cộng đồng người theo dõi, tổ chức livestream và kết nối nhu cầu của người xem với hoạt động mua bán.

Tuy nhiên, khi tham gia sâu hơn vào hoạt động thương mại, yêu cầu đối với nhà sáng tạo cũng ngày càng cao hơn. Bên cạnh khả năng thu hút lượt xem và tạo doanh số, người tham gia cần có kiến thức về sản phẩm, kỹ năng vận hành, tư duy thương mại, trách nhiệm với người tiêu dùng và khả năng tuân thủ các quy định liên quan.

Đây cũng là một trong những nội dung được TikTok Shop tập trung trong chương trình “Hội Chủ Chốt”, thông qua việc xây dựng lộ trình đào tạo dành cho những nhà sáng tạo tham gia tiếp thị liên kết.

Đại diện Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) chia sẻ về pháp luật về thương mại điện tử và thuế cho nhà sáng tạo bán hàng.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, chương trình không chỉ hướng tới hỗ trợ nhà sáng tạo nâng cao hiệu quả bán hàng mà còn bổ sung các năng lực cần thiết để phát triển nghề nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, có trách nhiệm và lâu dài.

Ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, khi nhà sáng tạo có khả năng phát triển bền vững, các bên liên quan gồm người tiêu dùng, thương hiệu, nhà bán hàng và hệ sinh thái thương mại điện tử cũng có thể nhận được giá trị lâu dài hơn.

Bổ sung kiến thức pháp luật, thuế và kỹ năng vận hành bán hàng

Theo ban tổ chức, nội dung đào tạo của chương trình được xây dựng xoay quanh ba nhóm năng lực gồm nội dung, thương mại và tuân thủ.

Ở nhóm nội dung, người tham gia được đào tạo kỹ năng sản xuất video ngắn, tổ chức livestream bán hàng và cung cấp thông tin phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Đối với năng lực thương mại, chương trình tập trung vào khả năng lựa chọn, giới thiệu sản phẩm, xây dựng phương án quảng bá và chuyển hoạt động tiếp cận, khám phá sản phẩm thành kết quả bán hàng.

Trong khi đó, nhóm năng lực tuân thủ tập trung vào các quy định liên quan đến thương mại điện tử, thuế và chính sách của nền tảng. Đây là nội dung đáng chú ý trong bối cảnh hoạt động bán hàng qua mạng xã hội và tiếp thị liên kết ngày càng phát triển, kéo theo yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.

Theo TikTok Shop, người tham gia chương trình sẽ được tiếp cận các chuyên đề về pháp luật và thuế trong thương mại điện tử, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý thuộc Bộ Công Thương và các chuyên gia trong ngành.

TikTok Shop trao giấy chứng nhận hoàn thành nội dung đào tạo cho các nhà sáng tạo.

Sau giai đoạn đào tạo kiến thức nền tảng, các nhà sáng tạo sẽ tham gia các bài tập và hoạt động thực hành thương mại. Ở giai đoạn đầu, người tham gia tự xây dựng, vận hành và đánh giá hiệu quả các phiên livestream bán hàng hằng ngày.

Quá trình này bao gồm các công việc từ lựa chọn sản phẩm, xây dựng kịch bản, chuẩn bị không gian phát sóng đến tương tác với người xem, thúc đẩy chuyển đổi và phân tích hiệu quả sau phiên livestream.

Những nhà sáng tạo có kết quả nổi bật sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động ở quy mô cao hơn trong khuôn khổ chiến dịch “Ngày lương về” của TikTok Shop. Người tham gia sẽ phải phối hợp với thương hiệu, nhà bán hàng, đồng thời thực hành phân tích và tối ưu hiệu quả hoạt động thương mại.

Trong quá trình đào tạo và thực hành, TikTok Shop bố trí nhân sự hỗ trợ, kết nối nhà sáng tạo với thương hiệu và nhà bán hàng để lựa chọn danh mục sản phẩm. Nina Studio, đối tác của chương trình, hỗ trợ không gian và thiết bị phục vụ hoạt động livestream.

Người tham gia cũng được trao đổi kinh nghiệm với các nhà sáng tạo đang hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị liên kết trên TikTok Shop.

Thông qua chương trình, TikTok Shop cho biết sẽ từng bước xây dựng quy trình phát hiện và đào tạo nhà sáng tạo tham gia hoạt động thương mại điện tử, đồng thời nâng cao yêu cầu về kỹ năng chuyên môn và trách nhiệm trong hoạt động tiếp thị liên kết.

Trong bối cảnh lực lượng nhà sáng tạo tham gia bán hàng trực tuyến tiếp tục gia tăng, việc bổ sung kiến thức pháp luật, thuế, kỹ năng thương mại và trách nhiệm đối với người tiêu dùng được xem là những yếu tố cần thiết để hoạt động này phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.