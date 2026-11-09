Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh vùng cao Avương

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Alăng Mom – Phó Trưởng Công an xã Avương đã thông tin đến cán bộ, giáo viên và học sinh về tình hình bạo lực học đường, xâm hại trẻ em với những diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và địa bàn TP Đà Nẵng nói riêng.

Thiếu tá Alăng Mom – Phó Trưởng Công an xã Avương tuyên truyền cho học sinh kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Thông qua những câu chuyện thực tế, dẫn chứng sinh động, Thiếu tá Alăng Mom hướng dẫn giáo viên, học sinh nhận diện các hành vi bạo lực học đường, bao gồm bạo lực thể chất, tinh thần và bạo lực trên không gian mạng; đồng thời cảnh báo những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật, trách nhiệm pháp lý và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, buổi tuyên truyền còn chú trọng trang bị cho học sinh những kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Trong đó, các em được hướng dẫn cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống nguy hiểm, nguyên tắc bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với người lạ và cách liên hệ các đường dây nóng để kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa quy chế phối hợp giữa Công an xã và nhà trường trong tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập môi trường giáo dục. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, đồng thời xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.