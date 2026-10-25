Nâng cao kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh dại qua học đường

Quang cảnh lớp tập huấn.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là cán bộ phụ trách y tế, cán bộ phụ trách Đội, giáo viên có năng khiếu tuyên truyền tại các trường có đào tạo cấp học trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo Thạc sĩ Lê Thị Hồng Nhớ, Trưởng phòng Dịch tễ Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 13 ổ bệnh dại trên chó, tại 10 xã, phường; đã tiêu hủy 13 con chó mắc bệnh.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Đến ngày 21-10, các ổ dịch trên địa bàn tỉnh đã qua 21 ngày. Hiện tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh có 94.472 con, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin dại còn miễn dịch đạt 77,5%. Một bộ phận người nuôi chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ bệnh dại. Việc khai báo, quản lý đàn còn hạn chế; chó, mèo thả rông vẫn xảy ra.

Do đó, cần tiếp tục rà soát đàn vật nuôi và tổ chức tiêm bổ sung để nâng cao miễn dịch quần thể. Hiện chính sách của tỉnh là tiêm phòng vắc-xin dại miễn phí cho đàn chó, mèo nuôi của tỉnh (ngoại trừ đàn chó, mèo của doanh nghiệp).

Trong năm 2026, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại trên người. 100% các ca tử vong do không tiêm vắc-xin phòng dại kịp thời sau tiếp xúc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Thông phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Thông, Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh cho biết, cứ khoảng 10 phút trôi qua là trên thế giới có 1 ca tử vong vì bệnh dại. 99% bệnh dại trên người hiện nay là do chó gây ra.

Hiện nay, mặc dù thế giới đã có rất nhiều chương trình phòng, chống bệnh dại, song trên thực tế có trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn đang còn bệnh dại chưa được giải quyết triệt để. Mỗi năm, toàn thế giới tốn khoảng 8,6 tỷ USD cho điều trị dự phòng và phòng, chống bệnh dại.

Tính đến tháng 9-2026, cả nước ghi nhận 55 trường hợp tử vong do bệnh dại ở người. Đáng lo ngại, tỷ lệ tiêm phòng trên đàn chó, mèo còn thấp, trong khi công tác quản lý vật nuôi chưa chặt chẽ, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh. Trong năm 2024, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo đạt khoảng 61%, nhưng đến năm 2025 giảm còn 43,5%. Đến tháng 9-2026, tỷ lệ này mới đạt khoảng 50%, thấp hơn mục tiêu 80% của năm…

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức cơ bản về bệnh dại trên động vật và trên người cùng các biện pháp phòng, chống; cập nhật tình hình bệnh dại trên người và động vật tại tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam và thế giới. Đồng thời, được hướng dẫn phương pháp, kỹ năng truyền thông học đường phù hợp với đối tượng học sinh trung học cơ sở; đánh giá mức độ hiểu biết của học viên trước và sau khi tập huấn bằng hình thức trắc nghiệm online.

Thạc sĩ Lê Thị Hồng Nhớ báo cáo tại lớp tập huấn.

Theo Chương trình Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh dại qua học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2026, ngoài tập huấn, Ban Tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động khác như: Tuyên truyền phòng bệnh dại tại địa phương; tuyên truyền phòng, chống bệnh dại cho học sinh cấp trung học cơ sở; tổng kết hoạt động tuyên truyền bệnh dại thông qua tranh cổ động.