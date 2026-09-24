Nâng cao kỹ năng truyền thông hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027

Ngày 24/9, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc với hai chủ đề: "Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027" và "Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027".

Tại phiên tập huấn buổi sáng, khoảng 300 đại biểu được TS Trịnh Minh Anh, nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập kinh tế quốc tế (Bộ Công thương), cung cấp những thông tin tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, hội nghị hướng tới tăng cường kết nối, phối hợp và chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí.

Các đại biểu đồng thời được bà Nguyễn Tạ Hà Mi, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, trao đổi về định hướng thông tin, tuyên truyền đối với Năm APEC Việt Nam 2027.

Hội nghị còn có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí - truyền thông và chuyển đổi số. Nội dung trao đổi được xây dựng theo hướng gắn kiến thức với yêu cầu thực tế của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí.

TS Trịnh Minh Anh, Nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập kinh tế quốc tế chia sẻ tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong truyền tải thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đặc biệt, Khánh Hòa là một trong những địa phương được lựa chọn tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027.

Bà Nguyễn Tạ Hà Mi, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, trao đổi về định hướng thông tin, tuyên truyền đối với Năm APEC Việt Nam 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, phiên làm việc buổi sáng tập trung trang bị cho các đại biểu hệ thống kiến thức về APEC, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Toàn cảnh hội tập huấn Kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027.

Nội dung tập huấn nhằm chuẩn bị cho các cơ quan báo chí bước vào giai đoạn tăng tốc tuyên truyền, phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phiên làm việc buổi chiều tập trung vào các giải pháp chuyển đổi số báo chí, trong đó giới thiệu những mô hình, kinh nghiệm được triển khai tại các cơ quan báo chí trong giai đoạn 2023-2025.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí theo Quyết định số 3560 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc áp dụng bộ chỉ số được kỳ vọng giúp các cơ quan báo chí đánh giá năng lực chuyển đổi số, xác định những nội dung cần nâng cấp về hạ tầng công nghệ, an toàn hệ thống thông tin và nguồn lực số, qua đó nâng cao năng lực truyền thông trước thềm Năm APEC Việt Nam 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi cho biết thêm, hội nghị cũng hướng tới tăng cường kết nối, phối hợp và chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý ở Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí. Công tác thông tin, tuyên truyền về APEC 2027 cần được chuẩn bị sớm, chủ động và liên tục, không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện. Qua đó, các cơ quan báo chí từng bước thống nhất nhận thức, nội dung và phương thức tuyên truyền, bảo đảm thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027 được triển khai đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.