Nâng cao kỹ năng truyền thông Công đoàn trên nền tảng số

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của 148 đại biểu là cán bộ Công đoàn các cấp, thành viên Ban Biên tập, Tổ giúp việc Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện các đơn vị trực thuộc và lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền Công đoàn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp hướng dẫn kỹ năng viết tin, chụp ảnh phục vụ công tác truyền thông Công đoàn; kỹ năng xây dựng, biên tập và quản lý nội dung trên trang fanpage; đồng thời, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông trên môi trường số.

Nội dung tập huấn chú trọng tính thực tiễn, giúp cán bộ Công đoàn nâng cao khả năng phát hiện đề tài, xây dựng nội dung tuyên truyền, lựa chọn hình ảnh phù hợp và lan tỏa thông tin tích cực về hoạt động Công đoàn đến đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đề cập đến việc quản lý, vận hành fanpage an toàn, hiệu quả; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với thông tin xấu, độc, không để các nền tảng truyền thông của tổ chức Công đoàn bị lợi dụng để xuyên tạc.