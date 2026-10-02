Nâng cao kỹ năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tham dự hội nghị có 44 đại biểu đại diện các công ty, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh đang tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được trang bị kỹ năng sử dụng, vận hành hệ thống cho các cơ sở, hướng dẫn cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời ở từng công đoạn; duy trì việc tạo, in và kích hoạt tem, mã truy xuất nguồn gốc. Qua đó, giúp các cơ sở chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm khi cần thiết.

Hướng dẫn sử dụng, vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Bên cạnh đó, các cơ sở được tập huấn, hướng dẫn vận hành bộ tiêu chí thẩm định truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Nội dung tập trung vào yêu cầu về dữ liệu, quy trình thực hiện và phương pháp kiểm tra, đánh giá thông tin truy xuất tại cơ sở...

Theo Chi cục An toàn thực phẩm thành phố, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác ở từng công đoạn có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm. Khi thông tin được cập nhật đồng bộ, cơ quan quản lý và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể nhanh chóng kiểm tra, đối chiếu, xác định nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm khi cần thiết.