Nâng cao kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù và người chưa thành niên

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước triển khai những quy định mới của Luật Trợ giúp pháp lý 2026. Ảnh: Viết Cường

Tại buổi tập huấn, ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm TGPL Nhà nước đã quán triệt những điểm mới cốt lõi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL năm 2026. Trọng tâm là việc mở rộng diện người được TGPL; đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận, xử lý yêu cầu TGPL ở cơ sở. Ông Tuấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế phối hợp liên ngành giữa Trung tâm với MTTQ, các đoàn thể và lực lượng công tác xã hội tại y tế, cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, nhận diện chính xác các đối tượng yếu thế cần hỗ trợ ngay tại địa bàn dân cư.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, bà Phan Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề về Kỹ năng TGPL cho người chưa thành niên theo Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024. Chuyên đề đi sâu vào các nguyên tắc tư pháp thân thiện; quy trình tham gia tố tụng bảo đảm quyền, lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi (bao gồm người bị buộc tội, bị hại và người làm chứng); cũng như các kỹ năng tiếp xúc, tham vấn tâm lý nhạy cảm giới và lứa tuổi.

Bà Phan Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai) trình bày kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên. Ảnh: Viết Cường

Chương trình tập huấn nhằm chuẩn bị tốt năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành cho đội ngũ trợ giúp viên, người thực hiện TGPL; đồng thời tăng cường sự phối hợp liên ngành để bảo đảm mọi người dân thuộc đối tượng đặc thù đều được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí kịp thời, chất lượng.