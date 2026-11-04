Nâng cao kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn phường

Sáng 4-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn về thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn được phổ biến những nội dung tổng quan và khung pháp lý về thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp; quy trình thương lượng, ký kết và những nội dung trọng tâm của thỏa ước. Đồng thời, phân tích dữ liệu thực tế của 3 đến 5 doanh nghiệp để xác định những vấn đề có thể cùng thương lượng và xây dựng dự thảo thỏa ước; vào vai đại diện công đoàn và đại diện doanh nghiệp trong phiên thương lượng giả định để rèn kỹ năng trình bày đề xuất, xử lý ý kiến khác nhau và tìm phương án thống nhất. Bên cạnh đó, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận về các vướng mắc khi triển khai tại cơ sở và được giải đáp, hướng dẫn triển khai theo đúng quy trình.

Sau tập huấn, các công đoàn phường sẽ triển khai nội dung đã được hướng dẫn đến các công đoàn cơ sở thuộc phạm vi phụ trách; phối hợp rà soát, lựa chọn nhóm doanh nghiệp có điều kiện phù hợp, hỗ trợ công đoàn cơ sở lấy ý kiến người lao động, xác định nội dung ưu tiên và chuẩn bị phương án thương lượng. Trên cơ sở đó, công đoàn cơ sở phối hợp với các bên liên quan tiến hành thương lượng, ký kết khi đạt được thống nhất và theo dõi việc thực hiện thỏa ước tại doanh nghiệp.