Nâng cao kỹ năng thông tin đối ngoại về biển, đảo và quyền con người

Tại hội nghị, gần 100 học viên là cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, người phát ngôn, cán bộ truyền thông chính sách và phụ trách thông tin tại cơ sở được các báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề: “Thông tin đối ngoại về chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới” và “Công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với bảo đảm quyền con người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới”.

Các đại biểu và học viên tham dự hội nghị

Với chuyên đề về thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, các học viên được cập nhật những thông tin liên quan tình hình biển, đảo, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước và một số vấn đề về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đối với chuyên đề cung cấp thông tin cho báo chí về quyền con người, hội nghị tập trung trao đổi những vấn đề về công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với bảo đảm quyền con người trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, góp phần nâng cao tính chủ động, chính xác và hiệu quả trong công tác truyền thông.

Qua đó, giúp các học viên nắm vững hơn những kiến thức, chủ trương và yêu cầu nghiệp vụ trong thông tin đối ngoại; nâng cao khả năng nhận diện, xử lý thông tin, kỹ năng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và cung cấp thông tin báo chí về quyền con người, nhất là trước những vấn đề phức tạp phát sinh trên không gian mạng. Đồng thời, hội nghị cũng tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nêu những khó khăn, vướng mắc và được báo cáo viên giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thu Phương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Phương cho biết, những năm qua, công tác thông tin đối ngoại của TP Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và quyền con người từng bước được triển khai chủ động, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TP Đà Nẵng năng động, hội nhập, phát triển đến bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và các phương thức truyền thông mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác thông tin đối ngoại. Bên cạnh thông tin chính thống, tích cực, trên không gian mạng vẫn xuất hiện những thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình biển, đảo và quyền con người ở Việt Nam, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tác động đến dư luận trong nước và quốc tế.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Thu Phương, thực tiễn này đòi hỏi đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn, cán bộ truyền thông chính sách, cán bộ phụ trách thông tin tại cơ sở và phóng viên, nhà báo phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định, thông lệ quốc tế có liên quan. Qua đó, chủ động nhận diện, xử lý thông tin và nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác, khách quan, thuyết phục, phù hợp từng đối tượng và tình huống.

Công Hạnh