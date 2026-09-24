Nâng cao kỹ năng thành lập hợp tác xã cho hơn 2.200 cán bộ phụ nữ Thủ đô

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 2.200 cán bộ Hội và đại diện các mô hình kinh tế phụ nữ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Lan

Dự tại điểm cầu trực tiếp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương.

Chương trình tập huấn là hoạt động trọng tâm nhằm hiện thực hóa Kế hoạch số 20/KH-BTV ngày 25-1-2026 của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội” (Đề án 01).

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Bảo Lâm

Tại chương trình, báo cáo viên PGS.TS Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng ban Kinh tế - Chính sách (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) đã trực tiếp truyền đạt 2 chuyên đề mang tính thực tiễn cao.

Ở chuyên đề 1: “Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiện nay”, báo cáo viên tập trung phân tích các điểm mới nổi bật của Luật Hợp tác xã năm 2023; các chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng, tiếp cận hạ tầng và chuyển đổi số. Đặc biệt, học viên được trang bị các kiến thức về tổ chức, quản lý bộ máy; chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng; mở rộng quy mô diện tích canh tác và đẩy mạnh đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Chuyên đề 2: “Hướng dẫn quy trình vận động, thành lập hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý gắn với nguồn lực, lợi thế địa phương”, PGS.TS Phạm Thị Tố Oanh trao đổi, làm rõ quy trình hướng dẫn phụ nữ xây dựng thương hiệu OCOP, truy xuất nguồn gốc mã QR, ứng dụng phần mềm quản lý và liên kết chuỗi giá trị. Báo cáo viên cũng gợi mở các giải pháp giúp các HTX do phụ nữ quản lý xử lý nút thắt tài chính, chủ động huy động nguồn lực nội bộ và kết nối với doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Các cán bộ Hội tham gia tập huấn trực tiếp. Ảnh: Bảo Lâm

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn từng bước chi tiết về thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã, các phương pháp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, cùng kỹ năng phát hiện và khai thác tối đa lợi thế đặc thù của từng địa phương để xây dựng mô hình phù hợp.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội có thêm kiến thức, phương pháp và kỹ năng để chủ động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể; phát hiện, kết nối các nguồn lực, lợi thế tại địa phương; hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ trong quá trình hình thành và phát triển các mô hình hợp tác xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển bền vững.