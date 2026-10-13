Nâng cao kỹ năng số tại cơ sở

Cán bộ xã Hồ Thầu hướng dẫn người dân sử dụng máy lấy số tự động.

Nâng kỹ năng số từ cơ sở

Tại xã Bạch Xa, 44 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đến từ 11 thôn vừa tham gia lớp tập huấn kỹ năng sử dụng máy tính. Theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, học viên thực hành soạn thảo, trình bày, lưu trữ văn bản, khai thác thông tin trên Internet, gửi, nhận tài liệu qua mạng và xử lý các công việc thường ngày bằng máy tính. Qua đó, các thành viên có thêm kỹ năng ứng dụng công nghệ và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bạch Xa cho biết: “Việc trang bị thiết bị và nâng cao kỹ năng số cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng giúp lực lượng này chủ động hơn trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân ở từng thôn”.

Nếu tại Bạch Xa, việc nâng cao kỹ năng số tập trung vào lực lượng hỗ trợ ở cơ sở thì tại xã Tân Trịnh, cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Cách làm này giúp những người chưa thành thạo thao tác trên môi trường số từng bước tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Anh Trần Văn Chinh, thôn Lủ Hạ, xã Tân Trịnh cho biết, sau khi được cán bộ hướng dẫn, anh đã thực hiện đăng ký kết hôn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau hơn 10 ngày, vợ chồng anh nhận được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Cùng với hỗ trợ người dân, xã Tân Trịnh phối hợp với Công an xã triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách hành chính. Đến tháng 9-2026, xã tiếp nhận 794 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, chiếm 100% tổng số hồ sơ; có 109 hồ sơ thanh toán trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch trên 1 triệu đồng. Toàn xã có 539 tài khoản an sinh xã hội, 1.407 tài khoản bảo hiểm xã hội, 1.905 giấy phép lái xe và 4.444 thẻ bảo hiểm y tế được tích hợp trên VNeID.

Thay đổi từ quy trình giải quyết

Nâng cao kỹ năng số và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến là những giải pháp cần thiết. Tuy nhiên, nếu thành phần hồ sơ và các bước thực hiện chưa được đơn giản hóa, người dân vẫn có thể gặp khó khăn dù đã chuyển sang giao dịch trên môi trường mạng. Vì vậy, cải cách cần đi sâu vào quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và khai thác dữ liệu sẵn có.

Đồng chí Mai Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết, trọng tâm cải cách hiện nay là đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu. Tỉnh cũng mở rộng việc tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thêm thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục.

Trong quý III, toàn tỉnh có 2.141 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ, nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh hoặc cấp xã. Bên cạnh đó, 228 thủ tục được rà soát để xem xét thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu có sẵn; 13 thủ tục đặc thù của địa phương đã được phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình theo hướng khai thác dữ liệu, giảm giấy tờ và tăng khả năng sử dụng lại thông tin.

Từ kỹ năng của người thực hiện, điều kiện hạ tầng đến quy trình giải quyết hồ sơ, mỗi khâu đều cần được cải thiện để chuyển đổi số mang lại thuận lợi thực chất cho người dân. Đây cũng là thước đo hiệu quả của cải cách thủ tục hành chính, thay vì chỉ dừng ở số lượng hồ sơ trực tuyến hay số thủ tục được rà soát.