Nâng cao kỹ năng số, hiểu rõ quyền lợi người lao động

Đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang tham dự Hội nghị.

Đoàn viên, người lao động của Công ty đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh; chính sách phúc lợi, vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của đoàn viên trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển.

Đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang tham dự Hội nghị.

Cũng tại hội nghị, người lao động được trang bị những kỹ năng số thiết thực như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và kiểm chứng thông tin trên môi trường mạng, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo. Việc khai thác các nền tảng trực tuyến cũng giúp đoàn viên thuận tiện hơn trong cập nhật thông tin, kết nối và nắm bắt hoạt động của tổ chức Công đoàn.