Nâng cao kỹ năng số cho đại biểu HĐND phường Đống Đa

Hoạt động được triển khai nhằm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của phường và Đề án chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành theo Quyết định số 79/QĐ-HĐND ngày 19-8-2026.

Việc trang bị 24 máy tính xách tay giúp các đại biểu có thêm phương tiện nghiên cứu tài liệu, khai thác thông tin, tham gia kỳ họp điện tử, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và giải quyết kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TH

Tại chương trình tập huấn, các đại biểu được giới thiệu những nội dung trọng tâm của Đề án chuyển đổi số, đặc biệt là quản lý dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ trong hoạt động HĐND; hệ thống chỉ số KPI đánh giá mức độ chuyển đổi số; các công cụ hỗ trợ hoạt động dân cử như Dashboard (bảng điều khiển trực quan), Legislative AI (trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động dân cử) và Legislative IOC (trung tâm điều hành, giám sát thông minh).

Thông qua các tình huống thực hành, đại biểu được hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu kiến nghị cử tri, theo dõi tiến độ xử lý công việc, khai thác thông tin phục vụ giám sát và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả. Nội dung tập huấn cũng làm rõ yêu cầu chuyển đổi từ số hóa tài liệu sang số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, bảo đảm mỗi công việc đều có thông tin về người phụ trách, thời hạn và kết quả thực hiện.

Đại biểu HĐND phường được hướng dẫn kỹ năng thực hiện chuyển đổi số bằng các ứng dụng. Ảnh: TH

Điểm nhấn của chương trình là việc xây dựng “Sổ tay chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND phường Đống Đa”, hệ thống hóa những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để đại biểu áp dụng vào thực tiễn.

Sổ tay tập trung hướng dẫn quản lý dữ liệu, số hóa hoạt động kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri; sử dụng Dashboard, tìm hiểu ứng dụng Legislative AI và Legislative IOC; đồng thời giới thiệu mô hình “Đại biểu số”, “Cử tri số” và các chỉ số KPI đánh giá kết quả chuyển đổi số của cơ quan dân cử.

Đáng chú ý, mô hình “Đại biểu số” hướng tới việc giúp đại biểu chủ động khai thác tài liệu, dữ liệu và theo dõi kết quả giám sát trên môi trường điện tử. Trong khi đó, “Cử tri số” chú trọng mở rộng kênh tương tác, tạo thuận lợi để người dân gửi kiến nghị, theo dõi tiến độ và tiếp nhận thông tin phản hồi.

Việc đồng thời trang bị phương tiện, tập huấn kỹ năng và xây dựng sổ tay chuyển đổi số thể hiện sự chủ động của HĐND phường Đống Đa trong đổi mới phương thức hoạt động, từng bước nâng cao hiệu quả giám sát, chất lượng phục vụ cử tri và tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan dân cử.