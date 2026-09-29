Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị giúp nâng cao kỹ năng số cho cán bộ MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy định pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật Nhà nước trên môi trường số; kỹ năng phòng ngừa, nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, đại biểu được cập nhật xu hướng phát triển của hệ thống tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent) và kỹ năng khai thác, sử dụng AI an toàn, hiệu quả trong hoạt động công vụ, như truyền thông, tuyên truyền, tổng hợp, báo cáo và phân tích dữ liệu.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh: Thời gian qua, Thái Nguyên tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn; chú trọng xây dựng dữ liệu, hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin; đưa Trung tâm Dữ liệu vào vận hành, triển khai Kho dữ liệu dùng chung, mở rộng hạ tầng 5G và ứng dụng AI, trợ lý ảo trong hoạt động công vụ.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đồng chí đề nghị khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên, hội viên; tổ chức, khai thác dữ liệu phục vụ công tác Mặt trận; tăng cường theo dõi nhiệm vụ trên môi trường số; từng bước ứng dụng AI và các công cụ số vào những công việc phù hợp, thiết thực.

Đồng chí yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các ban, đơn vị rà soát, xác định những nhiệm vụ có thể ứng dụng công nghệ số và AI; xây dựng danh mục sản phẩm chuyển đổi số cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.