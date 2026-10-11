Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ công đoàn cơ sở

Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số, giúp cán bộ Công đoàn cơ sở chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động trong tình hình mới.

Chương trình giúp cán bộ công đoàn cơ sở chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong tình hình mới. Ảnh: PV.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên tập trung trao đổi về yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay; vai trò của công nghệ số trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động công đoàn. Trong đó, các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, quản lý dữ liệu, kết nối đoàn viên, người lao động và xử lý công việc tại Công đoàn cơ sở được chú trọng.

Thông qua chương trình, cán bộ công đoàn cơ sở được cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp ứng dụng các nền tảng, công cụ số vào thực tiễn. Qua đó, từng bước hình thành phương thức làm việc khoa học, nhanh chóng, thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn.

Từ chương trình tập huấn, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội kỳ vọng cán bộ công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào công việc. Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường kết nối và nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Bên cạnh nội dung chuyên đề, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để cán bộ công đoàn cơ sở tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, nâng cao kỹ năng số, chủ động lựa chọn công cụ phù hợp phục vụ công tác quản lý, tuyên truyền, tổ chức phong trào và hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Lớp tập huấn là một trong những nội dung thuộc chương trình tập huấn năm 2026 của Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội, hướng tới nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.