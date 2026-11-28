Giảng viên truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày (28 - 29/11) gần 60 học viên là hội viên, nhà báo, phóng viên, biên tập viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Điện Biên sẽ được trao đổi những nội dung sát với thực tiễn tác nghiệp như: Tư duy sáng tạo kịch bản, kỹ thuật quay dựng, tối ưu hóa nội dung và cách thức phát triển các sản phẩm video hấp dẫn, hiệu quả trên các nền tảng số.

Giảng viên trao đổi, hướng dẫn học viên lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, tiếp cận các phương pháp làm báo hiện đại, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ và tư duy sáng tạo trong quá trình sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện. Qua đó, góp phần đổi mới cách thức thể hiện, nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của các sản phẩm video báo chí trên nền tảng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.