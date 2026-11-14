Nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung số, kiểm soát thông tin từ AI

Quang cảnh hội thảo.

Chiều 14/11, tại TP Hồ Chí Minh, hội thảo và đào tạo chuyên môn dành cho nhà sáng tạo nội dung số tập trung vào kiến thức pháp luật, chuẩn mực văn hóa, kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng AI. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, đề nghị các nền tảng công nghệ cùng doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Những trao đổi về nghiệp vụ cần giúp người làm nghề giải quyết khó khăn trong quá trình sản xuất, tạo điểm nhấn cho sản phẩm và đưa nội dung đến với công chúng.

Theo ông Hồi, hoạt động sáng tạo nội dung ngày càng giao thoa với thương mại điện tử và công nghiệp văn hóa. Thực tế này đặt ra nhu cầu hỗ trợ người làm nghề cả về kỹ năng sáng tạo lẫn phương thức kinh doanh trên nền tảng số. Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh sẽ làm đầu mối kết nối, hỗ trợ cộng đồng trong quá trình hoạt động.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo.

Ông Hồi cũng cho biết Sở sẽ kết nối và tham mưu lãnh đạo Thành phố về việc hình thành đầu mối đào tạo tại trường đại học, hướng tới đào tạo chuyên ngành thương mại số để hỗ trợ người làm sáng tạo nội dung và bán hàng.

Từ góc độ nền tảng, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, cho biết nhu cầu phát triển nghề nghiệp của cộng đồng sáng tạo không chỉ tập trung vào giới thiệu sản phẩm hay bán hàng. Hoạt động phát sóng trực tiếp để chia sẻ câu chuyện và thể hiện tài năng cũng mở ra cơ hội việc làm cho người tham gia.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo.

Theo ông Thanh, hội thảo dành thời gian trao đổi về các mô hình hoạt động này, đồng thời giới thiệu cách AI hỗ trợ sản xuất nội dung. TikTok sẽ tiếp nhận phản hồi của cộng đồng để xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ công cụ và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong chuyên đề ứng dụng CapCut AI để tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất nội dung, bà Võ Thị Kim Anh, Quản lý Vận hành nhà sáng tạo nội dung tại CapCut, giới thiệu cách sử dụng hình ảnh cùng thông tin sản phẩm để xây dựng kịch bản và tạo video quảng cáo.

Bà Võ Thị Kim Anh, Quản lý Vận hành nhà sáng tạo nội dung tại CapCut, chia sẻ tại hội thảo.

Theo bà Kim Anh, người sử dụng cần chuẩn bị kỹ tư liệu đầu vào bởi công cụ AI dựa vào những hình ảnh này để tham chiếu khi tạo video. Người làm nội dung có thể cung cấp thêm tên sản phẩm, ngành hàng, lợi ích nổi bật và nhóm khách hàng hướng tới để công cụ đề xuất kịch bản phù hợp.

Tuy nhiên, khâu kiểm tra kịch bản vẫn cần người sử dụng trực tiếp thực hiện. Bà Kim Anh lưu ý người làm nội dung phải đối chiếu thông tin do AI đưa ra với đặc điểm thực tế của sản phẩm, chỉnh sửa những chi tiết chưa chính xác trước khi chuyển sang bước tạo video. Sau đó, người sử dụng có thể tiếp tục biên tập và bổ sung phụ đề để hoàn thiện sản phẩm.