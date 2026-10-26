Nâng cao kỹ năng quản trị mạng xã hội và xử lý khủng hoảng truyền thông cho người làm báo

Dự khai mạc có Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau; Nhà báo Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau; Nhà báo Lê Kiên Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau và ông Trần Thanh Hải, Trưởng Phòng phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí khu vực phía Nam, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam).

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

35 học viên tham gia lớp bồi dưỡng là các nhà báo, biên tập viên, phóng viên đến từ Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau; viên chức phụ trách truyền thông của trung tâm công ích một số xã, phường, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Cà Mau cùng các trang tin sở, ngành tỉnh; phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp.

Lớp học do Nhà báo Phạm Tùng Lâm, Biên tập viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam), trực tiếp giảng dạy.

Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, nhấn mạnh: Trước sự phát triển của mạng xã hội hiện nay, yêu cầu đội ngũ người làm báo và cán bộ phụ trách thông tin tại các cơ quan, đơn vị phải nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị các trang mạng xã hội và xử lý khủng hoảng truyền thông. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, hiệu quả hoạt động truyền thông và uy tín của cơ quan báo chí trong môi trường số.

Nhà báo Phạm Tùng Lâm, giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam), chia sẻ kỹ năng quản trị các trang mạng xã hội của cơ quan báo chí.

Phó Trưởng phòng Biên tập Báo in - Điện tử (Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau) Nguyễn Hoàng Ân trao đổi, chia sẻ về tình hình phát triển các nền tảng số của đơn vị.

Trong 2 ngày (26 và 27/10), học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng quản trị các nền tảng mạng xã hội của cơ quan báo chí; xây dựng nội dung phù hợp với từng nền tảng; nâng cao hiệu quả tương tác với công chúng; nhận diện nguy cơ và chủ động xử lý các tình huống khủng hoảng truyền thông./.