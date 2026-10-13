Cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh dự hội nghị tập huấn.

Diễn ra trong 2 ngày (13 và 14/10), các báo cáo viên đến từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức sẽ truyền đạt các chuyên đề: Nâng cao kỹ năng quản trị hợp tác xã kiểu mới, xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh; liên kết chuỗi giá trị, quản lý tài chính, marketing, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời hướng dẫn học viên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, vận hành các hợp tác xã.

Báo cáo viên và học viên cũng sẽ tương tác trực tiếp, giải đáp các thắc mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động hợp tác xã.

Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức giới thiệu chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành hợp tác xã.

Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được cập nhật các chủ trương, chính sách mới góp phần tạo điều kiện, nguồn lực cho hợp tác xã củng cố, đổi mới chất lượng, hoàn thiện các khâu tổ chức theo đúng nguyên tắc, bản chất để phát triển hiệu quả, bền vững. Qua đó từng bước xây dựng hợp tác xã trở thành trung tâm của các chuỗi giá trị.