Nâng cao kỹ năng quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho 55 cán bộ, người lao động

Học viên được phổ biến, nghiên cứu các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và CCHT; tìm hiểu công tác quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và kho cất giữ CCHT; cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên tắc sử dụng và bảo quản một số loại CCHT; hướng dẫn thực hành các tư thế, động tác và kỹ thuật sử dụng CCHT theo quy định.

Các đại biểu dự tập huấn.

Học viên được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý, bảo quản và sử dụng CCHT tại đơn vị. Đồng thời, được hướng dẫn và thực hành các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng các phương tiện.

Công tác quản lý, bảo quản và sử dụng CCHT giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người lao động và tài sản của cơ quan, tổ chức, nhất là đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Thông qua lớp huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo quản và sử dụng CCHT bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các đơn vị.