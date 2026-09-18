Nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm cho học sinh Đà Nẵng

Học sinh trao đổi, thảo luận với báo cáo viên tại chương trình tuyên truyền. Ảnh: PHƯƠNG HUY

Tham gia chương trình, 200 học sinh THPT trên địa bàn thành phố được báo cáo viên đến từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin chuyên đề về phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua những tình huống cụ thể, gần gũi với môi trường học đường, các em được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa, xử lý phù hợp và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Học sinh cũng trực tiếp trao đổi, thảo luận với báo cáo viên về những vấn đề thực tiễn, qua đó hiểu rõ hơn các hành vi có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.

Dịp này, đoàn công tác liên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an tổ chức tọa đàm đánh giá thực trạng, kết quả phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: PHƯƠNG HUY

Đánh giá tại tọa đàm cho thấy, năm học 2025 - 2026, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học được các cấp, ngành quan tâm triển khai gắn với điều kiện thực tế của địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai 20 điểm cầu trực tuyến tại 20 xã, phường tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên phụ trách bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đồng thời kiện toàn, phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý, công tác xã hội trường học.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về những khó khăn ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa sau khi mở rộng địa giới hành chính; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, kiểm tra, tư vấn tâm lý, công tác xã hội và bảo đảm an toàn trường học trong thời gian tới.