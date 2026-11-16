Nâng cao kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ từ địa bàn

Công an phường An Khê phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và thực tập phương án chữa cháy cho cơ sở kinh doanh. Ảnh: Công an phường An Khê

Phát huy vai trò chữa cháy tại chỗ

Tại xã Nông Sơn, Công an xã vừa triển khai mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại tổ đoàn kết số 1, thôn Phước Viên nhằm tăng cường phương tiện và khả năng xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh. Cán bộ công an xã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy ban đầu; cách báo động, thông báo khi phát hiện sự cố cũng như kỹ năng thoát nạn an toàn.

Thiếu tá Lê Xuân Đài, Phó Trưởng Công an xã Nông Sơn cho biết, nội dung hướng dẫn được triển khai gắn với thực hành, giúp người dân làm quen với phương tiện, nắm được cách sử dụng và biết phối hợp xử lý tình huống cháy, nổ.

Theo Thiếu tá Lê Xuân Đài, sau khi thực hiện sắp xếp, tổ đoàn kết số 1 có khoảng 370 hộ dân, dân số đông nên việc xây dựng điểm chữa cháy công cộng có ý nghĩa thiết thực. Mô hình góp phần bổ sung phương tiện chữa cháy tại chỗ, tạo điều kiện để người dân nhanh chóng tiếp cận, sử dụng khi cần thiết.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục khảo sát nhu cầu và điều kiện thực tế tại các khu dân cư, nghiên cứu nhân rộng mô hình, gắn việc bố trí phương tiện với hướng dẫn kỹ năng và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy tại chỗ. Cạnh đó, lực lượng chức năng yêu cầu mỗi hộ gia đình và cơ sở kinh doanh cần chấp hành nghiêm quy định, thường xuyên kiểm tra thiết bị, phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ cháy, nổ.

Tương tự, tại xã Hòa Tiến, mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tiếp tục được nhân rộng tại những khu dân cư có điều kiện đi lại hạn chế.

Ông Nguyễn Trường, Trưởng thôn La Bông cho biết, việc nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng giúp người dân có thêm phương tiện ứng phó khi xảy ra sự cố. Quan trọng hơn, quá trình triển khai cũng tạo điều kiện để người dân nâng cao ý thức, chủ động nhắc nhở nhau thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong sinh hoạt hằng ngày.

Thượng tá Bùi Ngọc Anh, Trưởng Công an xã Hòa Tiến cho biết, mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” đã được nhân rộng tại 5 thôn: La Bông, Yến Nê Tây, Lệ Sơn Nam, Phú Sơn Bắc và La Châu; dự kiến tiếp tục triển khai tại thôn Phú Sơn Nam trong tháng 12/2026. Năm 2027, Công an xã sẽ tham mưu nhân rộng mô hình tại 5 thôn còn lại, từng bước hoàn thiện mạng lưới chữa cháy tại chỗ, nâng cao khả năng ứng phó với sự cố cháy, nổ trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, Công an xã khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; chủ động trang bị phương tiện chữa cháy, nâng cao kỹ năng thoát nạn và cài đặt ứng dụng báo cháy 114 để kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.

Công an xã Hòa Tiến nhân rộng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại kiệt 10, thôn Lệ Sơn Bắc. Ảnh: Công an xã Hòa Tiến

Chủ động phòng ngừa tại cơ sở kinh doanh

Không chỉ tập trung tại khu dân cư, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thực tập phương án chữa cháy tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng được lực lượng chức năng chú trọng. Đây là những địa điểm tập trung đông người, sử dụng nhiều thiết bị điện, máy móc và vật liệu phục vụ sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Công an phường An Khê cho biết, mới đây, Công an phường phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và thực tập phương án chữa cháy tại Văn phòng Công ty CP Hùng Cường Central, trú tại khu dân cư 223 đường Trường Chinh.

Trong chương trình diễn tập, cán bộ, nhân viên công ty được phổ biến các quy định pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn nhận diện, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại nơi làm việc, kiểm tra an toàn hệ thống điện và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Các kỹ năng báo động khi xảy ra sự cố, tổ chức thoát nạn, cứu người và xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh cũng được hướng dẫn cụ thể.

Thông qua thực hành, lực lượng PCCC cơ sở trực tiếp sử dụng phương tiện, triển khai các bước xử lý sự cố và phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, cán bộ, nhân viên có điều kiện kiểm tra khả năng vận hành phương án, nhận diện những điểm còn hạn chế để kịp thời điều chỉnh.

Việc tổ chức tuyên truyền kết hợp thực tập phương án chữa cháy giúp nâng cao nhận thức và khả năng xử lý tình huống của lực lượng PCCC cơ sở. Khi xảy ra cháy, nổ, nếu phát hiện sớm, báo động kịp thời và triển khai đúng phương án, các lực lượng tại chỗ có thể góp phần khống chế đám cháy, hạn chế nguy cơ cháy lan và hỗ trợ đưa người đến nơi an toàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, mỗi cơ sở cần xác định công tác PCCC là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ thực hiện khi có đợt kiểm tra hoặc tuyên truyền của cơ quan chức năng. Người đứng đầu cơ sở phải quan tâm kiểm tra hệ thống điện, thiết bị, phương tiện chữa cháy, phân công lực lượng phụ trách và tổ chức thực tập phương án để người lao động nắm rõ nhiệm vụ khi có sự cố.