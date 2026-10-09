Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy tại khu vực cửa khẩu trọng điểm

Đại diện cơ quan hải quan phát biểu tại Hội nghị tập huấn về phòng, chống ma túy tại khu vực cửa khẩu trọng điểm. (Ảnh: CHQ)

Hoạt động nhằm nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa tội phạm ma túy, phát huy vai trò của doanh nghiệp và người dân trong bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới, cửa khẩu.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, gồm cán bộ, công chức hải quan; đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, logistics; người lao động, người dân trên địa bàn cùng các giảng viên, báo cáo viên đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an.

Đây là hoạt động triển khai các nhiệm vụ của Cục Hải quan theo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Kế hoạch số 16666/KH-CHQ ngày 25/5/2026 của Cục Hải quan. Thông qua hội nghị, kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy được phổ biến trực tiếp tới những lực lượng thường xuyên hoạt động, làm việc và sinh sống tại khu vực cửa khẩu, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan hải quan, doanh nghiệp và cộng đồng trong chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IX nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hoạt động tập huấn do Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì tổ chức. Hội nghị không chỉ giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cho cán bộ hải quan, doanh nghiệp và người dân mà còn tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đối với tuyến biên giới Việt Nam-Lào, đặc biệt là khu vực Lao Bảo, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và vận tải xuyên biên giới đặt ra yêu cầu thường xuyên nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện nguy cơ các đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IX nhấn mạnh, một doanh nghiệp chủ động kiểm soát hàng hóa, một người lao động cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường hay một người dân kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng đều có thể góp phần ngăn chặn ma túy ngay từ cơ sở.

Với vai trò đơn vị chủ trì, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình tập huấn phù hợp với đặc điểm địa bàn biên giới, cửa khẩu và từng nhóm đối tượng tham dự. Nội dung tập huấn kết hợp giữa phổ biến kiến thức pháp luật, nhận diện nguy cơ với hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Tại hội nghị, các đại biểu được trao đổi, cập nhật 5 chuyên đề về tình hình tội phạm ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và những kỹ năng có thể vận dụng trực tiếp trong thực tế. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khả năng nhận diện nguy cơ bị lợi dụng, chủ động phòng ngừa và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận tải và logistics, việc tuân thủ pháp luật cũng là biện pháp tự bảo vệ trước nguy cơ bị các đối tượng phạm tội lợi dụng. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát hàng hóa, phương tiện, người lao động và đối tác trong quá trình xuất nhập khẩu, vận chuyển, giao nhận hàng hóa; đồng thời nâng cao cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường có thể liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với người dân, nhất là những người sinh sống, làm việc tại khu vực biên giới, cửa khẩu, hội nghị chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và kịp thời cung cấp thông tin về những dấu hiệu nghi vấn cho cơ quan chức năng. Đây là những hành động thiết thực góp phần bảo vệ gia đình, cộng đồng và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn.

Thông qua các chuyên đề, hoạt động trao đổi và tình huống thực tế, hội nghị hướng tới việc giúp mỗi đại biểu sau khi tham dự có thể tiếp tục chia sẻ kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, truyền tải tinh thần chủ động phòng ngừa ma túy tới đồng nghiệp, người lao động, gia đình và cộng đồng.

Phát biểu bế mạc, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IX đề nghị mỗi đại biểu trở thành một “hạt nhân tuyên truyền”, tiếp tục lan tỏa kiến thức và ý thức phòng ngừa ma túy trong phạm vi công tác, hoạt động và sinh sống của mình.

Hội nghị cũng truyền tải hai thông điệp: “Không thử - không tham gia - không tiếp tay cho ma túy” và “Nhận diện sớm - phòng ngừa từ xa - báo tin kịp thời”. Qua đó, nhấn mạnh yêu cầu chuyển nhận thức thành hành động cụ thể của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy.

Theo Cục Hải quan, hội nghị tại Lao Bảo là một trong những hoạt động cụ thể do Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì triển khai nhằm thực hiện nhiệm vụ của Cục Hải quan trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Thông qua sự phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX và các đơn vị liên quan, hoạt động tập huấn góp phần đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với doanh nghiệp, người dân tại khu vực biên giới, cửa khẩu; hỗ trợ nhận diện sớm nguy cơ, nâng cao khả năng ứng phó trước những dấu hiệu nghi vấn, đồng thời phát huy trách nhiệm của cán bộ hải quan, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác phòng ngừa tội phạm ma túy.

Thời gian tới, Cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống ma túy. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.