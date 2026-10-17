Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên

Đại diện các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Lễ phát động là hoạt động cụ thể triển khai chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục.

Bà Trần Ngọc Uyển, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh cho biết, Tây Ninh vinh dự được Trung ương chọn triển khai điểm công tác này trong năm 2026. Do đó, địa phương cam kết tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền phòng, chống ma túy; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ liên quan đến ma túy; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức cho 100% cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết “Nói không với ma túy”, tích cực tố giác tội phạm.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh là điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của người học. Ma túy có thể làm tổn hại sức khỏe, gián đoạn việc học tập, ảnh hưởng đến tương lai của các em và để lại những hệ lụy nặng nề đối với gia đình, cộng đồng. Vì vậy, phòng, chống ma túy trong trường học cần được quan tâm thường xuyên, gắn với trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ học sinh, sinh viên. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi nhà trường xác định rõ hơn trách nhiệm bảo vệ người học, bảo đảm mỗi học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và có sự hỗ trợ cần thiết trước những nguy cơ từ ma túy.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, công tác phòng, chống ma túy đã đạt nhiều kết quả quan trọng: triệt phá nhiều đường dây lớn, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp, giữ vững an ninh, trật tự, chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, đồng thời đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay có xu hướng ngày càng tinh vi; các hình thức xâm nhập vào môi trường học đường ngày càng đa dạng, khó lường. Việc giáo dục cần giúp các em hiểu đúng tác hại của ma túy, biết nhận diện nguy cơ, có khả năng từ chối và biết tìm đến người có trách nhiệm để được giúp đỡ.

“Bên cạnh kiến thức pháp luật, chúng ta cần quan tâm đến tâm lý, hoàn cảnh, các mối quan hệ của người học và xây dựng sự tin cậy giữa thầy cô với học trò. Khi các em sẵn sàng chia sẻ khó khăn, nhà trường và gia đình mới có thể hỗ trợ kịp thời”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026 tại Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ở Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đưa công tác phòng, chống ma túy trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng trường học an toàn. Mỗi cơ sở giáo dục cần cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu và các bộ phận liên quan; gắn phòng, chống ma túy với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và công tác tư vấn, hỗ trợ người học. Việc triển khai cần phù hợp với từng cấp học, từng địa bàn, chú trọng những nguy cơ thực tế để chủ động phòng ngừa. Hiệu quả phải được thể hiện ở sự an toàn của học sinh, sinh viên và khả năng phát hiện, hỗ trợ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng thiết thực, phù hợp với người học. Nội dung tuyên truyền cần chính xác, dễ hiểu, gắn với những tình huống các em có thể gặp trong đời sống và trên môi trường mạng. Tăng cường trao đổi, thực hành kỹ năng nhận diện nguy cơ và tìm kiếm sự giúp đỡ; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các mô hình học sinh, sinh viên hỗ trợ nhau. Mỗi hoạt động cần giúp các em hình thành hành vi tự bảo vệ mình và ý thức trách nhiệm với bạn bè.

Thứ trưởng cũng đề nghị củng cố sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và chính quyền địa phương. Cần có đầu mối liên hệ, kênh tiếp nhận thông tin thuận tiện và cách phối hợp xử lý phù hợp khi phát hiện nguy cơ liên quan đến người học. Cùng với bảo đảm an ninh, an toàn trong và xung quanh trường học, cần tăng cường tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ thông tin cá nhân; tránh kỳ thị đối với học sinh, sinh viên cần được giúp đỡ. Sự phối hợp phải giúp giải quyết vấn đề từ sớm, giữ được niềm tin của người học và gia đình.

Diễu hành, phát động phong trào nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Đồng thời, Thứ trưởng lưu ý cần nâng cao năng lực của đội ngũ và đánh giá thực chất kết quả triển khai. Các cơ sở giáo dục cần quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, cán bộ tư vấn và cán bộ Đoàn, Hội, Đội; phối hợp với cơ quan chuyên môn để cập nhật thông tin, sử dụng tài liệu phù hợp. Việc đánh giá cần chú trọng mức độ hiểu biết, kỹ năng phòng ngừa của người học và chất lượng phối hợp, hỗ trợ tại cơ sở. Qua đó, kịp thời điều chỉnh cách làm, chia sẻ mô hình hiệu quả, hạn chế các hoạt động hình thức, tạo thêm áp lực cho nhà trường.

Thứ trưởng nhấn mạnh, ý nghĩa của lễ phát động không chỉ dừng lại ở buổi lễ hôm nay mà cần được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong từng nhà trường, từng lớp học và mỗi gia đình. Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Bộ Công an, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương để công tác phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ thế hệ trẻ và xây dựng cộng đồng an toàn.