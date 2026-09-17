Nâng cao kỹ năng phòng, chống cháy trong mỗi gia đình

Các chiến sĩ sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các nhà liền kề. Đến khoảng 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, 5 nạn nhân đã tử vong. Lãnh đạo thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả. Những nỗ lực ấy cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các lực lượng trong ứng phó sự cố. Nhưng dù lực lượng chữa cháy có được huy động nhanh đến đâu vẫn không thể thay thế cho phòng cháy chủ động.

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân. Tuy nhiên, thực tế tiếp tục xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng cho thấy công tác phòng ngừa cần được quan tâm hơn nữa để mỗi người dân hiểu rõ nguy cơ, có kỹ năng tự bảo vệ mình, người thân và cộng đồng.

Trong Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 16/9/2026 về vụ cháy tại phường Tây Hồ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn. Đáng chú ý, Công điện đặt ra yêu cầu phải đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật, mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.

Đây là yêu cầu rất thiết thực. Bởi an toàn phòng cháy không chỉ được quyết định tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, mà được hình thành từ ý thức và hành động của từng người dân trước khi sự cố xảy ra. Cùng với trách nhiệm của người dân, chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nội dung tuyên truyền cần thiết thực, dễ hiểu, gắn với từng loại hình nhà ở, khu dân cư và những nguy cơ cụ thể. Kiểm tra phải đi đôi với hướng dẫn để người dân biết mình cần làm gì, khắc phục nguy cơ nào và xử lý ra sao khi có cháy.

Phòng cháy phải là công việc thường xuyên, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và được duy trì mỗi ngày. Khi phòng cháy trở thành ý thức tự giác, chữa cháy trở thành kỹ năng phổ biến trong cộng đồng, khả năng hạn chế thương vong và thiệt hại sẽ được nâng lên.