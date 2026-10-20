Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng cơ sở ở Quế Phước

Thực hành thao tác dập tắt cháy bình gas bằng bình chữa cháy. Ảnh: MINH THÔNG

Tại lớp huấn luyện, báo cáo viên Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng truyền đạt các kiến thức cơ bản, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phân tích nguyên nhân gây cháy, nổ, đồng thời hướng dẫn biện pháp phòng ngừa tại khu dân cư, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh.

Học viên cũng được trang bị kiến thức, kỹ năng phát hiện nguy cơ cháy, nổ; tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và xử lý tình huống ngay từ ban đầu.

Bên cạnh lý thuyết, học viên được hướng dẫn sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy; thực hành xử lý tình huống cháy, nổ; tổ chức chữa cháy ban đầu, cứu nạn, cứu hộ và phối hợp với các lực lượng chức năng khi có sự cố xảy ra.

Kết thúc khóa huấn luyện, học viên làm bài thu hoạch để đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và được cấp chứng chỉ theo quy định.

Lớp huấn luyện góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cơ sở, phát huy vai trò chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố; từ đó hạn chế thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân trên địa bàn.