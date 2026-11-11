Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh các nhà trường
Vụ cháy thương tâm khiến một học sinh tử vong tại Trường THCS Kim Liên là hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của việc nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy trong nhà trường. Nhằm tránh tâm lý chủ quan, công tác tuyên truyền và tập huấn kỹ năng thoát hiểm khỏi đám cháy cho học sinh cần phải được triển khai cấp thiết và thực chất hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-ky-nang-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-cac-nha-truong-246261111233432482.htm