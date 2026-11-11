Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh các nhà trường

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.