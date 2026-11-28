Phần dự thi của giáo viên.

Dự Hội thi có TS Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT); đại diện Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Đại học Cần Thơ; các Sở GD&ĐT và đơn vị có cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Hội thi.

Hội thi “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp toàn quốc năm 2026” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và năng lực tổ chức giáo dục phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục. Hội thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức, nằm trong khuôn khổ triển khai Chương trình Quốc gia về ma túy giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu tham dự Hội thi.

Phát biểu khai mạc, TS Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và sự chủ động của ngành Giáo dục trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; góp phần bảo vệ thế hệ trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Vòng thi cấp toàn quốc có sự tham gia của 30 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ các cấp học Tiểu học, THCS và THPT trên cả nước. Đây là những đại diện thể hiện kiến thức, tâm huyết, trách nhiệm và sự sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác giáo dục phòng, chống ma túy.

TS Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) phát biểu khai mạc Hội thi.

PGS.TS Ngô Thanh Phong, Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ phát biểu tại Hội thi.

Theo TS Trần Văn Đạt, với quy mô và phạm vi rộng lớn của hệ thống giáo dục quốc dân, ngành Giáo dục có điều kiện và trách nhiệm tổ chức công tác phòng, chống ma túy thường xuyên, liên tục, có hệ thống, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của từng nhóm người học.

Trong năm 2026, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức chuỗi Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho các nhóm đối tượng trong toàn ngành, gồm: học sinh phổ thông; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, Hội thi dành cho học sinh phổ thông đã hoàn thành tổng kết, trao giải. Hội thi dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông là hoạt động tiếp nối quan trọng; sau đó, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tổ chức Hội thi dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Ban Giám khảo Hội thi.

Chuỗi hoạt động thể hiện cách tiếp cận toàn diện, đồng bộ của ngành Giáo dục: vừa nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, sinh viên; vừa bồi dưỡng năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; đồng thời mở rộng tuyên truyền, giáo dục đến người học ở các trình độ và loại hình đào tạo khác nhau.

Đáng chú ý, Hội thi không chỉ hướng đến đánh giá kiến thức pháp luật mà còn chú trọng khả năng vận dụng vào thực tiễn quản lý, giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy tại nhà trường. Ban Giám khảo có sự tham gia của đại diện Bộ Công an, Bộ GD&ĐT cùng các nhà quản lý, chuyên gia có chuyên môn sâu, góp phần bảo đảm tính khoa học, khách quan và giá trị thực tiễn trong đánh giá các bài dự thi.

Nội dung giáo dục phòng, chống ma túy cũng được triển khai phù hợp với từng độ tuổi, cấp học. Đối với học sinh tiểu học, chú trọng hình thành nhận thức ban đầu về hành vi an toàn, kỹ năng nhận biết và tránh xa các nguy cơ. Với học sinh THCS, tăng cường giáo dục kỹ năng từ chối, kỹ năng ứng xử trước sự lôi kéo của bạn bè và những tác động từ môi trường mạng. Đối với học sinh THPT, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân, năng lực nhận diện các thủ đoạn lôi kéo và chủ động phòng tránh nguy cơ liên quan đến ma túy.

Đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia Hội thi.

Để Hội thi đạt mục tiêu đề ra, đại diện Bộ GD&ĐT đề nghị Ban Tổ chức triển khai đúng thể lệ, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, khoa học và hiệu quả. Ban Giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá các bài dự thi trên cơ sở kiến thức pháp luật, chất lượng chuyên môn, tính sáng tạo và khả năng vận dụng vào thực tiễn giáo dục.

Đối với 30 cán bộ quản lý, giáo viên tham dự vòng thi toàn quốc, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tự tin, sáng tạo và tâm huyết của người làm công tác giáo dục; xem đây không chỉ là cuộc thi kiến thức pháp luật mà còn là dịp chia sẻ trách nhiệm nghề nghiệp, thể hiện vai trò của đội ngũ nhà giáo trong bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành Giáo dục trong giai đoạn 2026 - 2030, TS Trần Văn Đạt cho rằng, phòng, chống ma túy phải bắt đầu từ giáo dục; giáo dục phải bắt đầu từ sớm. Mỗi nhà trường cần thực sự trở thành môi trường an toàn, lành mạnh; mỗi cán bộ quản lý, giáo viên là một nhân tố tích cực trong công tác phòng ngừa; mỗi học sinh, sinh viên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để nói không với ma túy.

Ban Tổ chức mong muốn, sau Hội thi, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên sẽ tiếp tục lan tỏa những kiến thức, kinh nghiệm và thông điệp tích cực đến địa phương, đơn vị; thúc đẩy những hành động cụ thể, thiết thực trong công tác giáo dục phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không ma túy.