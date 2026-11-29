Người dân và doanh nghiệp cùng trao đổi về cách nhận diện hàng giả. Ảnh: Bảo Trung

Giúp người tiêu dùng chủ động nhận diện hàng giả

Những năm qua, dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, song hàng giả, hàng nhái vẫn len lỏi trên nhiều kênh phân phối, từ chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ đến các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Cùng với sự phát triển của công nghệ, thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi, khiến việc phân biệt hàng thật, hàng giả bằng cảm quan trở nên khó khăn. Thực tế này đặt ra yêu cầu, bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, cần chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng để người tiêu dùng chủ động bảo vệ quyền lợi của mình khi mua sắm.

Hưởng ứng Ngày Phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29-11), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa tổ chức chương trình “Sức sống hàng Việt” số 16 với chủ đề “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”. Thông qua không gian trưng bày đối chứng giữa hàng thật và hàng giả, người tiêu dùng được trực tiếp quan sát, so sánh và nhận diện những điểm khác biệt dưới sự hướng dẫn của đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Tại khu trưng bày, nhiều sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng được đặt cạnh hàng giả để người tiêu dùng đối chiếu. Những dấu hiệu nhận biết từ bao bì, tem chống giả, logo, mã QR truy xuất nguồn gốc đến chất liệu, màu sắc và các chi tiết kỹ thuật được đại diện doanh nghiệp giới thiệu, phân tích cụ thể. Cách tiếp cận trực quan, kết hợp với trao đổi trực tiếp giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế mua sắm.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích cực bảo vệ thương hiệu và quyền lợi khách hàng”, ông Trần Hữu Linh cho biết thêm.

Tham quan khu trưng bày, chị Nguyễn Thu Hương (phường Cửa Nam) cho biết, trước đây khi mua hàng, chị chỉ chú ý đến bao bì và giá bán. Sau khi được hướng dẫn đối chiếu trực tiếp giữa hàng thật và hàng giả, chị nhận thấy cần quan tâm đến nhiều yếu tố khác như tem chống giả, mã QR, thông tin nhà sản xuất và chất lượng gia công sản phẩm. “Được nhìn tận mắt sản phẩm thật và giả đặt cạnh nhau giúp tôi tự tin hơn khi lựa chọn hàng hóa”, chị Nguyễn Thu Hương chia sẻ.

Đáng chú ý, tại chương trình “Sức sống hàng Việt” lần này, hoạt động hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả lần đầu tiên được triển khai thông qua hình thức phát trực tiếp (livestream). Trong 3 giờ phát sóng, đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn nhận diện hàng chính hãng, đồng thời giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng. Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với tương tác trực tuyến góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, nhất là đối với những người thường xuyên mua sắm trên môi trường số.

Dù hàng giả được sản xuất ngày càng tinh vi song vẫn có cách nhận biết để phân biệt. Ảnh: Bảo Trung

Phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp

Cùng với việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, vai trò của doanh nghiệp trong bảo vệ thương hiệu, minh bạch thông tin sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng, chống hàng giả. Theo bà Trần Thị Thanh, đồng sáng lập Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa Biotech, bảo vệ thương hiệu không chỉ là ngăn chặn hành vi làm giả sản phẩm mà còn là tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng kiểm chứng nguồn gốc hàng hóa.

Theo bà Trần Thị Thanh, các sản phẩm của Fuwa Biotech đều được cấp mã số công bố tiêu chuẩn củ cơ quan chức năng, tích hợp mã QR truy xuất thông tin; doanh nghiệp duy trì đường dây nóng hỗ trợ khách hàng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin về các chứng nhận, danh hiệu như Hàng Việt Nam chất lượng cao, chứng nhận thuần chay Vegan của Vương quốc Anh và OCOP. Việc công khai những thông tin này giúp người tiêu dùng có thêm căn cứ đối chiếu, kiểm chứng khi lựa chọn sản phẩm.

Bà Đỗ Kế Nhân Thế , đại diện bộ phận bán hàng Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa cho biết, sản phẩm chính hãng của doanh nghiệp có hệ thống nhận diện đồng bộ, gồm logo Đảo Yến, biểu trưng đạt Thương hiệu quốc gia in rõ nét, tem chống giả in nổi 3D, mã QR rõ ràng dẫn trực tiếp tới website của doanh nghiệp và thông tin về các chứng nhận chất lượng. Tuy nhiên, tem chống giả và mã QR vẫn có thể bị sao chép. “Người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào một dấu hiệu nhận biết mà cần đối chiếu nhiều thông tin. Khi cảm thấy vẫn nghi ngờ có thể chủ động liên hệ trực tiếp tới doanh nghiệp để được hướng dẫn về tính xác thực của sản phẩm”, bà Đỗ Kế Nhân Thế nói.

Đối với mặt hàng máy tính cầm tay Casio, bà Phạm Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây, nhà phân phối độc quyền sản phẩm cho biết, máy tính học sinh Casino là sản phẩm thiết yếu cho học sinh nên bị làm giả rất nhiều với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tuy nhiên người tiêu dùng có thể nhận diện sản phẩm chính hãng thông qua tem bảo mật, loại pin sử dụng, chất lượng gia công và độ nhạy phím bấm. Trong khi sản phẩm chính hãng có các chi tiết sắc nét, phím bấm nhạy, kết quả tính toán chính xác thì hàng giả thường có chất lượng gia công thấp, dễ xảy ra sai số trong quá trình sử dụng.

“Khi nhìn nghiêng tem phụ của sản phẩm dưới ánh sáng, người dùng sẽ thấy dòng chữ “CASIO” màu xanh lá cây, in chìm ở lớp bên dưới. Ngoài ra, khi dùng đèn laser chiếu nghiêng qua tem phụ lên một tờ giấy trắng, trên mặt giấy sẽ hiện rõ chữ “OK”. Trên các sản phẩm giả hiện nay, dù đối tượng làm giả cũng dán tem phụ khá tinh vi nhưng chưa thể làm giả được dòng chữ “CASIO” in chìm bên dưới; thay vào đó, chữ trên tem giả thường được in nổi trực tiếp lên bề mặt, nét chữ thô và lộ liễu”, bà Phạm Thị Bích Thủy cho biết.

Theo bà Phạm Thị Bích Thủy, hệ lụy của hàng giả không chỉ dừng ở thiệt hại kinh tế. Với học sinh, việc sử dụng máy tính giả có tốc độ xử lý chậm, các chức năng giải toán nâng cao có thể bị lỗi hoặc cho kết quả sai lệch, ảnh hưởng đến học tập và thi cử. Bà Phạm Thị Bích Thủy cũng cho biết, hiện đã xuất hiện xu hướng dịch chuyển của hàng giả đến khu vực nông thôn, miền núi cũng như tình trạng hàng giả xuất hiện trên các gian hàng trực tuyến không rõ nguồn gốc.

Thực tế cho thấy, để nâng cao hiệu quả phòng, chống hàng giả, bên cạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm của lực lượng chức năng, cần sự chủ động của doanh nghiệp trong bảo vệ thương hiệu, minh bạch thông tin và hỗ trợ khách hàng nhận diện sản phẩm chính hãng.

Về phía người tiêu dùng, việc hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi mua sắm không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và tạo điều kiện để hàng Việt phát triển bền vững.