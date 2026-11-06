Nâng cao kỹ năng nhận biết, xử trí đột quỵ cấp cho người dân vùng cao

Học viên tham gia tập huấn được phát tờ rơi về nhận biết đột quỵ.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng nhấn mạnh, trong cấp cứu đột quỵ, thời gian có ý nghĩa quyết định đến cơ hội sống và khả năng hồi phục. Việc trang bị kiến thức cho lực lượng y tế cơ sở và cộng đồng, nhất là tại địa bàn miền núi, sẽ góp phần phát hiện sớm, xử trí đúng và chuyển viện kịp thời, hạn chế di chứng cho người bệnh.

Tại buổi tập huấn, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng hướng dẫn các học viên nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ, xử trí ban đầu và vận chuyển người bệnh an toàn. Đồng thời bệnh viện phát tờ rơi hướng dẫn nhận biết đột quỵ theo nguyên tắc F.A.S.T: méo miệng (Face), yếu tay (Arm), nói khó (Speech) và thời gian gọi cấp cứu ngay (Time), giúp học viên dễ ghi nhớ, tuyên truyền lại cho người dân.

Chương trình nằm trong hoạt động kết nghĩa giữa Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng và UBND xã Trà My giai đoạn 2026–2030, nhằm tăng cường hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.