Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

Quang cảnh lớp bồi dưỡng - Ảnh: Thùy Trang

Tham gia lớp bồi dưỡng có 162 học viên. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nội dung tập trung vào những vấn đề, như: Tổng quan về ngành Kiểm tra Đảng và công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng; nắm tình hình, giám sát thường xuyên, nhất là các nghị quyết trụ cột đối với tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thẩm tra, xác minh trong KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; kỷ luật trong Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm tra tài chính đảng, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng - Ảnh: Thùy Trang

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy các xã, phường, đặc khu được cập nhật, bổ sung và hệ thống hóa toàn diện những kiến thức, nghiệp vụ, phương pháp và kỹ năng cần thiết; đồng thời tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Các học viên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương - Ảnh: Thùy Trang

Qua đó góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, tư duy, phương pháp và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ để vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn công tác.