Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Thành đoàn Viêng Chăn (Lào)

Ngày 24-10, tại Hà Nội, Trường Lê Duẩn phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ đoàn Thành đoàn Viêng Chăn (Lào) khóa 5, Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ phụ trách thiếu nhi Thành đoàn Viêng Chăn khóa 16 và Sơ kết Lớp bồi dưỡng cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khóa 31.

Màn thao diễn nghi thức Đội các học viên cán bộ Đoàn Viêng Chăn. Ảnh: Bảo Lâm

Màn thao diễn Semaphore của các học viên lớp bồi dưỡng. Ảnh: Bảo Lâm

Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Hoàng Thái Nam, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn Silivanh Lienvilaysack...

Báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng cho thấy, sau 25 ngày học tập, rèn luyện và giao lưu thực tiễn, các học viên đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Bên cạnh các chuyên đề lý luận, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh, thiếu nhi, các học viên Lào và Việt Nam đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, sinh hoạt chuyên đề, trải nghiệm thực tế sinh động tại các cơ sở Đoàn, Đội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà toàn thể học viên đã đạt được. Đồng chí khẳng định, khóa bồi dưỡng không chỉ trang bị kiến thức, phương pháp giáo dục hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế mà còn là nhịp cầu tri thức, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai tổ chức Đoàn nói riêng và thanh thiếu nhi hai nước nói chung.

"Tôi tin tưởng rằng, sau khóa học này, mỗi học viên sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị. Các bạn chính là những hạt nhân tích cực, là cầu nối đơm hoa kết trái cho tình đoàn kết hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào", Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Hoàng Thái Nam và Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng trao Bằng khen tặng các học viên. Ảnh: Bảo Lâm

Ban Giám hiệu Trường Lê Duẩn trao Bằng khen tặng các học viên. Ảnh: Bảo Lâm

Đại diện cho Đoàn cán bộ Thành đoàn Viêng Chăn, Phó Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn Silivanh Lienvilaysack trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Ban Giám hiệu và Trường Lê Duẩn đã tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, nội dung giảng dạy và sinh hoạt trong suốt thời gian diễn ra khóa học.

Chương trình tổng kết diễn ra ấn tượng với các màn thao diễn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, thao diễn Semaphore chủ đề “Việt - Lào friendship”, đồng diễn dân vũ, Flashmob sôi động. Những hình ảnh này thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, tính sáng tạo và tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ hai Thủ đô.

Các đại biểu và học viên lớp bồi dưỡng thắt chặt tình đoàn kết hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn. Ảnh: Bảo Lâm

Nhân dịp này, Trường Lê Duẩn đã trao Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên cán bộ Đoàn, Đội thuộc Thành đoàn Viêng Chăn. Thành đoàn Hà Nội cũng đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện.