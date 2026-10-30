Nâng cao kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên

Đại biểu tham dự lễ bế mạc - Ảnh: H.T

Tham dự hội thi có hơn 100 thí sinh là các em học sinh, sinh viên thuộc các ngành nghề: Nông nghiệp công nghệ cao; chăn nuôi, thú y; quản lý tài nguyên rừng; điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; công nghệ ô tô; công nghệ hàn; kỹ thuật xây dựng; kế toán; kỹ thuật chế biến món ăn, chăm sóc sắc đẹp, quản trị khách sạn.

Các đội thi thực hiện phần thi thực hành kỹ năng nghề - Ảnh: H.T

Các nhóm thí sinh sẽ tham gia vào 2 phần thi: Thực hành kỹ năng nghề và vấn đáp kiến thức chuyên môn. Đề thi được xây dựng dựa trên cơ sở đề thi kỹ năng nghề quốc gia và tiêu chuẩn kỹ thuật nghề quốc gia nhằm hướng tới chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những xu thế mới của sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất; 4 giải Nhì; 5 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi - Ảnh: H.T

Hội thi "Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên" lần thứ II, năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa mục tiêu đào tạo gắn lý thuyết với thực hành, giúp người học củng cố kiến thức, nâng cao tay nghề và rèn luyện tác phong nghề nghiệp. Thông qua các phần thi, học sinh, sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, đánh giá năng lực bản thân và vận dụng kiến thức vào giải quyết những yêu cầu thực tế của nghề nghiệp.

Đây cũng là dịp để nhà trường đánh giá hiệu quả công tác giảng dạy, chất lượng đào tạo thực hành, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.