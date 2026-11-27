Với gần 10.000 gốc quế trên diện tích khoảng 4ha, gia đình anh Đinh Văn Thấn (xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng) đang phát triển cây quế thành nguồn sinh kế lâu dài.

Thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và hướng dẫn chế biến sản phẩm từ cây quế, thành phố Đà Nẵng đang giúp người dân miền núi nâng cao kỹ năng sản xuất, phát triển sinh kế từ cây trồng bản địa.

Cùng với hỗ trợ cây giống, xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ, những hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, gắn nâng cao thu nhập với bảo vệ rừng và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Tập huấn kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trồng quế

Năm 2026, Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu thành phố Đà Nẵng triển khai 5 lớp tập huấn tại các xã Trà Linh, Trà Vân và Nam Trà My, với hơn 150 người tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ thuật trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh và cây quế, giúp người dân bổ sung kiến thức phục vụ sản xuất.

Theo Kế hoạch số 27/KH-TTPTS ngày 22/8/2026, xã Trà Linh và Trà Vân mỗi nơi tổ chức 2 lớp, xã Nam Trà My tổ chức 1 lớp. Đối với cây quế, người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nhận diện bệnh tua mực và các biện pháp phòng trừ.

Cán bộ chuyên môn còn hướng dẫn bà con theo dõi quá trình sinh trưởng, phát hiện những biểu hiện bất thường trên cây để có biện pháp xử lý. Đây là kiến thức cần thiết bởi quế là cây trồng lâu năm, việc chăm sóc đúng kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả khai thác sau này.

Trước đây, nhiều hộ trồng quế chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của gia đình. Qua các lớp tập huấn, người dân được trao đổi trực tiếp với cán bộ kỹ thuật, tìm hiểu cách phòng bệnh và chăm sóc cây phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng.

Theo Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu, hoạt động tập huấn góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 tại khu vực miền núi, hướng đến phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Cùng với tập huấn, việc hỗ trợ cây giống cũng được triển khai để người dân có điều kiện phát triển sản xuất. Ngày 10/9/2026, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng cấp phát hơn 22.000 cây quế giống và 10 tấn phân bón cho các hộ dân tại thôn 3, xã Trà Vân. Cán bộ khuyến nông đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Tại xã Nam Trà My, gia đình anh Đinh Văn Thấn hiện có gần 10.000 gốc quế trên diện tích khoảng 4 ha. Gắn bó với cây quế nhiều năm, anh xem vườn cây là nguồn tích lũy lâu dài của gia đình.

Theo anh Thấn, quế có chu kỳ phát triển khoảng 15-20 năm. Vì vậy, người trồng phải kiên trì chăm sóc, bảo vệ cây trong thời gian dài mới có thể khai thác hiệu quả. Với những hộ sống dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, việc nắm vững kỹ thuật cũng quan trọng không kém cây giống và đất trồng.

Phát triển sản phẩm quế, tạo sinh kế bền vững

Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, việc phát triển cây quế tại Đà Nẵng còn gắn với thu hái, sơ chế và chế biến sản phẩm. Đây là những công đoạn đòi hỏi người lao động có kỹ năng để bảo đảm chất lượng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của cơ sở thu mua.

Tại xã Trà My, Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc đang phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sản phẩm. Hợp tác xã đã xây dựng mạng lưới liên kết với 76 hộ dân, trên diện tích hơn 150 ha quế.

Để bảo đảm chất lượng đầu vào, hợp tác xã tổ chức hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc và thu hái theo quy trình GACP, tức thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, đại diện Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc, cho biết đơn vị hiện liên kết trực tiếp với khoảng 20 hộ cung ứng nguyên liệu. Ngoài trao đổi về sản lượng và yêu cầu sản phẩm, hợp tác xã thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc để người dân đáp ứng tiêu chuẩn chế biến.

Cùng với xây dựng vùng nguyên liệu, hợp tác xã đầu tư nhà xưởng rộng hơn 1.000 m², hệ thống chưng cất tinh dầu và dây chuyền chiết rót. Đến nay, đơn vị đã phát triển gần 20 dòng sản phẩm thương mại, trong đó tinh dầu quế đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Hệ thống máy móc phục vụ chế biến, đóng gói sản phẩm từ quế, góp phần nâng cao giá trị cây trồng tại khu vực miền núi Đà Nẵng.

Từ vỏ và lá quế, các cơ sở có thể chế biến thành tinh dầu, bột quế, trà quế cùng nhiều sản phẩm khác. Việc chế biến thay vì chỉ bán nguyên liệu thô giúp nâng giá trị cây quế, đồng thời mở thêm cơ hội việc làm ở các khâu thu hái, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ.

Tại xã Trà Vân, Hợp tác xã Quế và Dược liệu Trà Vân đã liên kết hơn 50 hộ dân với khoảng 70 ha quế. Các hộ được hướng dẫn lựa chọn giống, canh tác theo hướng hữu cơ, phòng trừ sâu bệnh, ghi chép nhật ký sản xuất và sơ chế vỏ quế sau thu hoạch.

Khu vực Tây Nam thành phố hiện có khoảng 3.000 ha quế. Trước đây, phần lớn diện tích được trồng phân tán trong dân, quy mô từng hộ nhỏ, kỹ thuật chăm sóc chưa đồng đều, gây khó khăn cho việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung.

Vỏ quế được sơ chế, đóng bó để phục vụ chế biến và tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị cây trồng tại miền núi Đà Nẵng.

Những năm gần đây, một số hợp tác xã đã từng bước liên kết người trồng, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Quế Trà My đặt mục tiêu liên kết khoảng 800 hộ trồng quế, tạo việc làm trực tiếp cho 150 lao động khi hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Để tham gia các chuỗi liên kết này, người lao động cần được hướng dẫn thường xuyên về chăm sóc, phòng bệnh, thu hoạch, sơ chế và bảo quản nguyên liệu. Với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, học kỹ thuật gắn với cây trồng sẵn có tại địa phương là cách nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm cơ hội cải thiện thu nhập.

Các chính sách hỗ trợ cây giống, tín dụng ưu đãi giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư. Tuy nhiên, để cây quế mang lại nguồn thu ổn định, người trồng vẫn cần kỹ thuật phù hợp, nguyên liệu đạt chất lượng và đầu ra cho sản phẩm.

Từ các lớp tập huấn đến hoạt động liên kết sản xuất của hợp tác xã, người dân miền núi Đà Nẵng đang có thêm điều kiện học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đây là hướng phát triển sinh kế từ cây trồng bản địa, góp phần cải thiện thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững./.