Nâng cao kỹ năng nghề cho lao động trẻ

Giờ học thực hành tại lớp Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Điện Biên.

Trong đào tạo nghề, kiến thức là nền tảng nhưng tay nghề và khả năng vận dụng vào thực tế là những yếu tố trực tiếp quyết định khả năng đáp ứng công việc của người lao động. Từ yêu cầu đó, Trường Cao đẳng Điện Biên chú trọng tăng thời lượng thực hành, đổi mới phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu tuyển dụng.

Với ngành công nghệ ô tô, học sinh, sinh viên được tiếp cận máy móc, thiết bị, thực hiện các thao tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa. Quá trình thực hành giúp người học củng cố kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống kỹ thuật, từng bước làm chủ thao tác nghề nghiệp.

Em Lò Văn Kiên, sinh viên lớp Công nghệ ô tô K13 cho biết, trong quá trình học tập tại trường, em thường xuyên được thực hành, làm quen với thiết bị và rèn luyện các thao tác kỹ thuật. Qua đó, giúp em củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề, tạo nền tảng để đáp ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

Với ngành điện công nghiệp, chương trình đào tạo dành sự chú trọng cho thực hành. Học sinh, sinh viên được rèn luyện kỹ năng lắp đặt, kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị và tuân thủ quy trình an toàn lao động. Đây là những yêu cầu thiết yếu đối với người lao động trong lĩnh vực kỹ thuật điện, đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và ý thức trách nhiệm cao.

Em Lò Văn Khánh, sinh viên lớp Điện công nghiệp K12A cho biết, ngoài học lý thuyết, em thường xuyên được thực hành lắp đặt, kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị và tuân thủ quy trình an toàn lao động. Qua thực hành, em từng bước nâng cao tay nghề, hình thành tác phong làm việc cẩn trọng, chính xác, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ngành nghề.

Tiến sĩ Trần Bá Uẩn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện Biên cho biết: Hiện nay, trường đào tạo 16 ngành trình độ cao đẳng, 22 ngành trình độ trung cấp cùng hàng chục nghề sơ cấp và các chương trình đào tạo dưới 3 tháng. Quy mô đào tạo hàng năm khoảng 3.500 - 4.000 học sinh, sinh viên, học viên. Kết quả tuyển sinh những năm qua cho thấy nhu cầu học nghề tiếp tục mở rộng. Tuyển sinh hệ sơ cấp và dạy nghề ngắn hạn có năm đạt 185,9% chỉ tiêu, hệ trung cấp đạt 113%. Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 83,2%, trong đó 79,9% làm việc đúng ngành nghề được đào tạo. Những con số này phản ánh kết quả bước đầu trong công tác đào tạo, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đầu ra, bảo đảm người học có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thực tế.

Để đào tạo sát với thị trường lao động, nhà trường đã liên kết đào tạo, thực tập và tuyển dụng với 96 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thông qua hợp tác, học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, làm quen với thiết bị, quy trình sản xuất, kỷ luật lao động và yêu cầu chuyên môn tại doanh nghiệp. Mối liên kết này tạo điều kiện để nhà trường nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn. Một số doanh nghiệp trực tiếp đến trường kiểm tra tay nghề, tuyển chọn và tiếp nhận học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá kỹ năng, người học có thêm cơ hội tiếp cận việc làm, đơn vị sử dụng lao động thuận lợi hơn trong tuyển dụng nhân lực đã qua đào tạo.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, yêu cầu đối với người lao động không dừng ở kiến thức chuyên môn hay kỹ năng thực hành. Khả năng sử dụng công nghệ, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tự học và thích ứng với sự thay đổi ngày càng trở nên cần thiết. Trước yêu cầu đó, Trường Cao đẳng Điện Biên định hướng tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, rà soát chương trình theo yêu cầu tuyển dụng; đồng thời chú trọng kỹ năng số, ngoại ngữ, an toàn lao động và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Mục tiêu đào tạo giúp người học không chỉ vững tay nghề khi tốt nghiệp mà có khả năng thích ứng, phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập trong quá trình làm việc.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và người học. Với định hướng lấy thực hành làm trọng tâm, tăng cường liên kết tuyển dụng và bám sát yêu cầu thị trường, Trường Cao đẳng Điện Biên từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, góp phần mở rộng cơ hội việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.