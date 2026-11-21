Đàn bò của gia đình người dân tộc Mông ở bản Ón, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, được chăm sóc đúng kỹ thuật, góp phần phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đang góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa nâng cao kỹ năng sản xuất, phát triển sinh kế và cải thiện thu nhập. Từ những lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt đến đào tạo nghề truyền thống, công nghiệp và dịch vụ, mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức mà còn giúp người lao động vận dụng kỹ năng vào thực tiễn, tạo việc làm và từng bước ổn định cuộc sống.

Học nghề gắn với phát triển sinh kế

Đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đào tạo nghề có ý nghĩa thiết thực khi kiến thức được ứng dụng trực tiếp vào sản xuất, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Vì vậy, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác và nhu cầu của người lao động đang được Thanh Hóa chú trọng trong quá trình triển khai các chương trình đào tạo.

Thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thanh Hóa tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Tỉnh Thanh Hoá được phân bổ hơn 132 tỷ đồng triển khai chương trình tại 11 huyện miền núi trước đây. Các địa phương đã tổ chức 224 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho gần 8.000 học viên, cùng 137 buổi tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và việc làm. Ngành nghề đào tạo khá đa dạng, gồm chăn nuôi-thú y, trồng trọt, nuôi ong, nấu ăn, du lịch cộng đồng, mây tre đan và xây dựng.

Việc đưa lớp học về tận cơ sở không chỉ giúp người dân thuận lợi tham gia mà còn tạo điều kiện thực hành, ứng dụng kiến thức vào sản xuất. Với những nghề nông nghiệp, người học có thể từng bước thay đổi phương thức canh tác, chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cây trồng, vật nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình.

Tại bản Cá Nọi, xã Pù Nhi, anh Hơ Văn Thành, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, là một trong những người chủ động thay đổi cách làm kinh tế. Từ hộ nghèo, gia đình anh vay vốn chính sách đầu tư chăn nuôi theo hướng có chuồng trại, chú trọng phòng bệnh cho vật nuôi.

Xác định để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, cần trang bị kiến thức chăn nuôi bài bản, anh Thành chủ động tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, thú y và thụ tinh nhân tạo do địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể tổ chức.

Sau khi tích lũy kiến thức qua các lớp học nghề, đầu năm 2025, gia đình tiếp tục mở rộng sản xuất, duy trì gần 10 con trâu, bò cùng các vật nuôi khác, tạo nguồn thu ổn định. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Thành còn hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, thú y và thụ tinh nhân tạo cho đàn vật nuôi.

Tại xã Yên Khương, mô hình nuôi bò cái sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng cho thấy hiệu quả của việc kết hợp hỗ trợ con giống với tập huấn kỹ thuật.

Trong hai năm trước thời điểm tháng 1/2026, địa phương đã hỗ trợ 77 con bò giống cho 77 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tại các bản Xắng Hằng, Yên Bình và Chiềng Nưa. Người dân được hướng dẫn kỹ thuật nuôi, phối giống, phòng chống dịch bệnh; nhờ đó đàn bò phát triển ổn định, sinh gần 80 bê con, góp phần tạo sinh kế lâu dài cho các hộ gia đình.

Đào tạo nghề gắn với việc làm bền vững

Không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế tại chỗ, giáo dục nghề nghiệp còn mở rộng cơ hội chuyển đổi nghề, tiếp cận các ngành công nghiệp, dịch vụ và thị trường lao động. Việc lựa chọn nghề đào tạo theo nhu cầu thực tế, chú trọng kỹ năng thực hành là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao khả năng có việc làm sau đào tạo.

Giai đoạn 2020-2025, Thanh Hóa đã đào tạo, kèm cặp và truyền nghề cho khoảng 504.500 lao động nông thôn. Tỷ lệ có việc làm sau đào tạo bình quân đạt khoảng 90%; một số nghề như hàn, may thời trang, điện công nghiệp đạt 100%. Đây là kết quả chung toàn tỉnh, phản ánh vai trò của việc gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng và thị trường lao động.

Trong Đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo 426.650 người; phấn đấu 65% lao động dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp. Tỉnh hướng tới khoảng 90% người hoàn thành chương trình đào tạo có việc làm hoặc tự tạo việc làm, trong đó khoảng 80% có việc làm đúng ngành nghề được đào tạo.

Để thực hiện mục tiêu này, Thanh Hóa tiếp tục ưu tiên đào tạo nghề tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển các nghề phù hợp với thế mạnh địa phương, đồng thời tăng cường kết nối cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Việc tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ người lao động sau đào tạo cũng cần được triển khai đồng bộ, giúp kiến thức và kỹ năng thực sự trở thành cơ hội tạo thu nhập.

Từ học nghề, nâng cao kỹ năng đến tạo việc làm và cải thiện thu nhập là quá trình cần sự gắn kết giữa chính sách hỗ trợ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động. Khi kiến thức được vận dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, giáo dục nghề nghiệp sẽ góp phần thay đổi tư duy sản xuất, phát triển sinh kế bền vững, giảm nghèo và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Thanh Hóa./.