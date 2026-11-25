Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên trách; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở; tổ trưởng, tổ phó Tổ Công đoàn số tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và công đoàn cơ sở thuộc công đoàn các xã, phường.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công đoàn trong công tác nắm bắt, phân tích, xử lý thông tin và định hướng dư luận xã hội; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng số cho lực lượng cán bộ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ của Tổ Công đoàn số tại cơ sở.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt chuyên đề về công tác nắm bắt dư luận xã hội trong công nhân lao động. Nội dung tập huấn chú trọng kỹ năng nhận diện, thu thập, phân tích, xử lý thông tin, qua đó giúp cán bộ công đoàn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;

Hướng dẫn cán bộ công đoàn những kỹ năng số thiết yếu như: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua tài khoản VNeID; tham gia các sàn thương mại điện tử; sử dụng ứng dụng số trong lĩnh vực y tế, giáo dục; nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng và cài đặt chữ ký số công cộng cho công dân.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn có thêm kiến thức, kỹ năng để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.