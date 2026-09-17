Nâng cao kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội từ cơ sở

Diễn ra trong 1 ngày, hội nghị tập trung triển khai 4 chuyên đề: “Công tác dư luận xã hội trong tình hình mới”; “Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng”; “Phương pháp điều tra dư luận xã hội”; “Phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội”.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Các chuyên đề đi sâu vào phương pháp nhận diện, thu thập, xử lý và phân tích thông tin dư luận, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh trên không gian mạng. Qua đó, giúp đội ngũ làm công tác dư luận xã hội nâng cao khả năng phát hiện, tổng hợp và đánh giá thông tin; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, định hướng dư luận tại địa phương, đơn vị; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.