Nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin

Tiến sĩ Ngô Đức Thành, Trưởng khoa Khoa học máy tính, Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:

Kỹ năng kiểm chứng thông tin rất quan trọng đối với người sử dụng thông tin hiện nay. Có rất nhiều tiêu chuẩn để dựa vào đó có thể đánh giá độ tin cậy của thông tin như: nguồn công bố, nơi đăng, thông tin tác giả, các nguồn khác trích dẫn lại…

PGS.TS Vũ Đức Lung, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:

Trong thời kỳ AI hiện nay, chúng ta có thể kết nối sử dụng công nghệ nhưng những thông tin cần được kiểm chứng. Trong đó, thư viện là một nguồn kiểm chứng thông tin phù hợp. Thư viện ngày nay đã chuyển mình theo chuyển đổi số. Thư viện trong nước cũng như ở nước ngoài không chỉ là nơi lưu trữ hàng loạt các kệ sách mà còn có nơi học tập hiện đại, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, nơi có thể sáng tạo. Thư viện là một kho tàng sách và tài liệu số vô cùng lớn, là nơi để người đọc kết nối có kiểm chứng. Sử dụng thông tin một cách có trách nhiệm, có đạo đức.

Tiến sĩ Bùi Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:

Việc chọn dữ liệu đầu vào cho AI rất quan trọng. Thông tin rất nhiều, nhưng chọn dữ liệu nào thì buộc người học phải có phương pháp. Thư viện là nơi giúp người học chọn dữ liệu đã được kiểm chứng, kiểm duyệt, chính thống, có độ tin cậy cao. Từ đó, người học có thể chọn dữ liệu để đưa vào công cụ AI của mình, huấn luyện AI thực hiện hiện quả theo yêu cầu cụ thể của mình trong quá trình học tập và nghiên cứu.