Nâng cao kỹ năng khai thác và vận hành kênh YouTube

Ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Công ty HTV-TMS, chia sẻ định hướng hợp tác, khai thác nội dung trên nền tảng YouTube.

Đại diện các đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình: Cà Mau, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ tham dự.

Các đại biểu tham dự Workshop “Kỹ năng khai thác và vận hành kênh YouTube”.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tham dự workshop.

Tại workshop, chuyên gia Google chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, vận hành và phát triển kênh YouTube; cách thức hoạt động của nền tảng, khai thác các công cụ hỗ trợ, tính năng quản lý kênh và tối ưu hoá khả năng phân phối nội dung.

Ông Lê Thiên Phúc, Quản lý đối tác chiến lược YouTube, chia sẻ kỹ năng khai thác, vận hành kênh hiệu quả; đồng thời giải đáp thắc mắc và hướng dẫn đại biểu thực hành.

Các nội dung trao đổi tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận khán giả, phát huy giá trị nội dung báo chí trên môi trường số và khai thác hiệu quả tiềm năng doanh thu từ nền tảng.

Workshop là dịp để các cơ quan báo chí cập nhật xu hướng, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trên YouTube, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng./.