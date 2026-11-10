Nâng cao kỹ năng khai thác và vận hành kênh YouTube
Sáng 10/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV (HTV-TMS) tổ chức Workshop “Kỹ năng khai thác và vận hành kênh YouTube”, với sự tham gia chia sẻ của chuyên gia đến từ Google.
Đại diện các đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình: Cà Mau, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ tham dự.
Tại workshop, chuyên gia Google chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, vận hành và phát triển kênh YouTube; cách thức hoạt động của nền tảng, khai thác các công cụ hỗ trợ, tính năng quản lý kênh và tối ưu hoá khả năng phân phối nội dung.
Các nội dung trao đổi tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận khán giả, phát huy giá trị nội dung báo chí trên môi trường số và khai thác hiệu quả tiềm năng doanh thu từ nền tảng.
Workshop là dịp để các cơ quan báo chí cập nhật xu hướng, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trên YouTube, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nang-cao-ky-nang-khai-thac-va-van-hanh-kenh-youtube-a134099.html