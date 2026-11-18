Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: TL)

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa cho biết, việc xây dựng Bộ tài liệu tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho luật sư, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống ma túy.

Theo bà Đặng Kim Hoa, công tác phòng, chống ma túy luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định xã hội, quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, yêu cầu đối với công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng ngày càng đặt ra cấp thiết.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tại Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2030, Dự án thành phần 8 tập trung nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng và tăng cường giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Trong quá trình này, đội ngũ luật sư giữ vai trò quan trọng, không chỉ trực tiếp tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự trong các vụ án về ma túy, góp phần bảo đảm tranh tụng, xét xử công minh, đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, mà còn tham gia trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tại các địa phương trọng điểm, có tình hình ma túy phức tạp.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa. (Ảnh: TL)

Các vụ án, vụ việc liên quan đến ma túy thường có tính chất đặc thù, phức tạp về chứng cứ, quy trình điều tra, giám định cũng như tâm lý của người tham gia tố tụng và người được trợ giúp pháp lý. Trong đó, có những đối tượng cần được quan tâm như người nghiện ma túy, người dưới 18 tuổi và người thuộc nhóm dân tộc thiểu số.

Điều này đòi hỏi luật sư không chỉ nắm vững kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, phòng, chống ma túy và trợ giúp pháp lý mà còn phải có kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tiếp xúc, tư vấn và truyền thông pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Bộ tài liệu tập huấn được xây dựng theo hướng xác định rõ kết quả đầu ra, thay vì chỉ liệt kê nội dung kiến thức; thiết kế nội dung phù hợp với 8 nhóm khách hàng, trong đó có phần riêng dành cho người chưa thành niên. Tài liệu hướng tới bảo đảm tính dễ triển khai, thuận tiện trong quá trình tập huấn và áp dụng vào thực tiễn.

Một nội dung trọng tâm là cập nhật khung pháp lý mới, giúp luật sư và những người hành nghề liên quan nắm bắt các quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đồng thời khắc phục những bất cập của các tài liệu kỹ năng trước đây.

Bên cạnh đó, bộ tài liệu chú trọng bổ sung kỹ năng tư vấn pháp luật, xuất phát từ những tình huống cụ thể trong thực tiễn như trường hợp có kết quả xét nghiệm ma túy, bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện hoặc doanh nghiệp được kiểm tra. Đây đều là những tình huống phát sinh nhu cầu tư vấn pháp lý cụ thể, trong khi hiện chưa có quy trình riêng để luật sư áp dụng thống nhất…