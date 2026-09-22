Nâng cao kỹ năng giám sát và chất vấn của đại biểu Quốc hội

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị diễn ra ngày 22-23/9, có sự tham gia của hơn 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, đại biểu Quốc hội ở địa phương và hơn 90 đại biểu là công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân của 31 tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, hoạt động giám sát và chất vấn là "thước đo" hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Để thực hiện hiệu quả quyền giám sát và chất vấn, đại biểu Quốc hội không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết hay kinh nghiệm thực tiễn đơn thuần mà còn cần được trang bị hệ thống phương pháp luận khoa học, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, khả năng phân tích chính sách, bản lĩnh truy vấn và phản biện sắc bén. Các đại biểu cũng cần tăng cường kỹ năng số trong hoạt động giám sát nhằm giúp đại biểu và cơ quan dân cử nói chung thực hiện giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng và theo thời gian thực. Hội nghị chú trọng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng giám sát, chất vấn và gắn nội dung bồi dưỡng với thực tiễn. Các đại biểu Quốc hội cần phát huy cao độ tinh thần "trách nhiệm đến cùng" đối với cử tri, xem không gian hội nghị là một "nghị trường thu nhỏ" để rèn luyện bản lĩnh, tích cực trao đổi, mạnh dạn đặt câu hỏi, đưa ra tranh luận và chia sẻ những trăn trở từ thực tiễn địa phương. Các báo cáo viên phát huy nhiệt huyết, truyền được "lửa" nghị trường cho các đại biểu; mang đến những bài học kinh nghiệm sinh động, sâu sắc, giúp các đại biểu hình dung rõ nét và tự tin thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị tập trung trao đổi 3 chuyên đề trọng tâm và một báo cáo thực tế. Qua đó, các đại biểu được trang bị kiến thức tổng quan và cập nhật định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XVI ngay từ đầu nhiệm kỳ; nâng cao kỹ năng xử lý thông tin và ứng dụng công nghệ hiện đại; rèn luyện kỹ năng chất vấn chuyên nghiệp và tăng cường tính thực tiễn thông qua khảo sát địa phương.

Ông Cao Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI cho hay, đối với đại biểu Quốc hội, việc nắm chắc pháp luật về giám sát mới là điều kiện đầu tiên. Chất lượng thực hiện quyền giám sát còn phụ thuộc vào khả năng lựa chọn đúng vấn đề, sử dụng đúng công cụ, khai thác và kiểm chứng thông tin, phân tích đúng nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm và theo dõi kết quả sau giám sát. Đó cũng là những yêu cầu cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu “nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả”.

Hội nghị dành thời lượng trao đổi nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thu thập dữ liệu và phân tích thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm khai thác công nghệ, đồng thời lưu ý yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chia sẻ, khó khăn trong hoạt động giám sát trong nhiều trường hợp là vì có quá nhiều thông tin nhưng thời gian để nghiên cứu lại hữu hạn. Nếu được sử dụng đúng cách, trí tuệ nhân tạo AI có thể giúp giảm đáng kể khối lượng thao tác cơ học để đại biểu dành nhiều thời gian hơn cho phần việc cần tư duy, kinh nghiệm, bản lĩnh và trách nhiệm của con người. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo không thay thế được điều cốt lõi của hoạt động đại biểu như nhận biết vấn đề quan trọng đối với cử tri; chịu trách nhiêm trước Quốc hội và nhân dân; thẩm quyền kết luận hay bản lĩnh chính trị, trách nhiệm pháp lý...

Ngày 23/9, các đại biểu tham gia khảo sát thực tế tại thành phố Huế, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa. Qua đó, nội dung bồi dưỡng được gắn với thực tiễn địa phương, giúp đại biểu có thêm kinh nghiệm trong thu thập thông tin, đánh giá vấn đề và thực hiện hoạt động giám sát.