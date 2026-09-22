Nâng cao kỹ năng giám sát, chất vấn của đại biểu Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông phát biểu khai mạc. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung.

Giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, hoạt động giám sát và chất vấn là “thước đo” hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Để thực hiện hiệu quả quyền giám sát và chất vấn, ĐBQH không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết hay kinh nghiệm thực tiễn mà cần được trang bị phương pháp luận khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phân tích chính sách, cùng bản lĩnh truy vấn và phản biện.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, trong bối cảnh chuyển đổi số, ĐBQH cũng cần tăng cường kỹ năng số để hoạt động giám sát ngày càng dựa trên dữ liệu, bằng chứng và theo thời gian thực.

Vì vậy, Hội nghị tập trung cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng giám sát, chất vấn và gắn nội dung bồi dưỡng với thực tiễn. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị các ĐBQH phát huy tinh thần “trách nhiệm đến cùng” với cử tri; coi Hội nghị như một “nghị trường thu nhỏ” để rèn luyện bản lĩnh, trao đổi, đặt câu hỏi, tranh luận và chia sẻ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương.

Hội nghị tập trung trao đổi 3 chuyên đề trọng tâm và một nội dung khảo sát thực tế, qua đó cập nhật định hướng trọng tâm trong hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XVI ngay từ đầu nhiệm kỳ; nâng cao kỹ năng xử lý thông tin, ứng dụng công nghệ hiện đại và kỹ năng chất vấn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Cao Mạnh Linh cho rằng, nắm chắc pháp luật về giám sát mới là điều kiện đầu tiên. Chất lượng thực hiện quyền giám sát còn phụ thuộc vào khả năng lựa chọn đúng vấn đề, sử dụng đúng công cụ, khai thác và kiểm chứng thông tin, phân tích đúng nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm và theo dõi kết quả sau giám sát.

Đây cũng là những yêu cầu cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu “nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả”.

AI hỗ trợ đại biểu xử lý thông tin

Một nội dung được Hội nghị dành thời lượng trao đổi là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập dữ liệu, phân tích thông tin phục vụ hoạt động của ĐBQH. Các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm khai thác công nghệ, đồng thời trao đổi về yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Cao Mạnh Linh trình bày chuyên đề tổng quan về hoạt động giám sát của Quốc hội và vai trò của ĐBQH. Ảnh: Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ, một trong những khó khăn của hoạt động giám sát là khối lượng thông tin lớn trong khi thời gian nghiên cứu có hạn. Nếu được sử dụng đúng cách, AI có thể giúp giảm đáng kể các thao tác cơ học, để đại biểu dành nhiều thời gian hơn cho những công việc đòi hỏi tư duy, kinh nghiệm, bản lĩnh và trách nhiệm của con người.

Ngày 23/9, các đại biểu sẽ khảo sát thực tế tại TP. Huế, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa. Hoạt động này nhằm gắn nội dung bồi dưỡng với thực tiễn địa phương, giúp đại biểu có thêm kinh nghiệm thu thập thông tin, đánh giá vấn đề và thực hiện hoạt động giám sát.