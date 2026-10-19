Nâng cao kỹ năng công tố, kiểm sát điều tra án trốn thuế và hóa đơn

Đồng chí Đoàn Anh Phương, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Sáng 19/10, VKSND TP Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Tham dự Hội thảo, về phía VKSND tối cao có các đồng chí: Đỗ Văn Thường, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát; Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát; Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ 3.

Về phía VKSND TP Hải Phòng, có đồng chí Đoàn Anh Phương, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND hai cấp TP Hải Phòng. Đại diện Công an, cơ quan Thuế TP Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng chủ trì phần thảo luận.

Trình bày báo cáo đề dẫn, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Trưởng Phòng 3 VKSND TP Hải Phòng cho biết, từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, VKSND hai cấp TP Hải Phòng thụ lý 273 vụ/574 bị can thuộc hai nhóm tội, đã giải quyết 158 vụ/374 bị can. Trong tổng số thụ lý, tội trốn thuế có 82 vụ/115 bị can; tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có 191 vụ/459 bị can.

Các vụ án thường liên quan đến nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương, với hệ thống hóa đơn, sổ sách kế toán và giao dịch ngân hàng phức tạp. Hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn có sự đan xen, đặt ra yêu cầu phải làm rõ bản chất giao dịch, mục đích sử dụng hóa đơn, số tiền thuế trốn và vai trò của từng người liên quan.

Tại hội thảo, đồng chí Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao trao đổi về tình hình tội phạm, những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thu thập, đánh giá chứng cứ trong các vụ án, vụ việc liên quan đến nghĩa vụ thuế và vi phạm về hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tham luận tại hội thảo, đại diện Phòng PC03 Công an TP Hải Phòng cũng đã phân tích phương thức, thủ đoạn phạm tội, nhấn mạnh yêu cầu đối chiếu hóa đơn với hàng hóa thực tế, tài liệu giao nhận, vận chuyển, thanh toán và dữ liệu điện tử.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Từ góc độ quản lý thuế, đồng chí Phạm Xuân Dũng, Phó Trưởng phòng Kiểm tra số 3, Thuế TP Hải Phòng nêu các dấu hiệu rủi ro như: Doanh nghiệp phát hành hóa đơn giá trị lớn nhưng không có năng lực cung ứng tương ứng; doanh thu hóa đơn chênh lệch với kê khai thuế; dòng tiền có dấu hiệu luân chuyển qua nhiều chủ thể. Việc đánh giá phải dựa trên hồ sơ, chứng cứ và bản chất giao dịch, tránh suy diễn từ tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Các tham luận cũng tập trung làm rõ vướng mắc trong giám định thuế, xác định khoản thu lợi bất chính, phân định tội danh và thu hồi tài sản. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường phối hợp liên ngành ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin; bồi dưỡng kiến thức kế toán, tài chính cho Kiểm sát viên; ứng dụng công nghệ để phân tích dữ liệu hóa đơn, quan hệ doanh nghiệp và dòng tiền.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục bám sát thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án về tội trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Việc nghiên cứu cần xuất phát từ những khó khăn trong giải quyết án, qua đó đề xuất giải pháp phục vụ trực tiếp công tác nghiệp vụ.

Đồng chí Đỗ Văn Thường, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát, VKSND tối cao phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Thường, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát, VKSND tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng các tham luận. Các ý kiến đã bám sát chủ đề, phản ánh thực tiễn công tác, gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi. Đồng chí cũng tham gia một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện nội dung nghiên cứu, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án về thuế, hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng trân trọng cảm ơn những đóng góp trách nhiệm, thiết thực của các đại biểu. Đồng chí cho biết, đơn vị sẽ tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung vào quá trình hoàn thiện đề tài, đồng thời vận dụng phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Hội thảo là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và tăng cường phối hợp trong thời gian tới.